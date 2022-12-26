الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين مجلس إدارة مؤقت لصندوق تأمين العاملين بالهيئات القضائية

أصدرت الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا بتاريخ 25 ديسمبر 2022 رقم 183 لسنة 2022 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل.

وأوضح القرار أنه تقرر تعيين هذا المجلس المؤقت لمدة 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار لتسيير عمل الصندوق أو لحين انتخاب مجلس إدارة دائم للصندوق (أيهما أقرب) من خلال عقد الجمعية العمومية للصندوق.

وأشار إلى أن تشكيل المجلس ضم 11 عضواً ممثلين عن جهات قضائية مختلفة تضم محكمة جنوب الجيزة، والنيابة الإدارية، ومحكمة جنوب القاهرة، ونيابة الفيوم، ومجلس الدولة، ومكتب وزير العدل، ومصلحة الخبراء، بجانب المحكمة الاقتصادية، ودار الإفتاء المصرية، وكذلك مصلحة الطب الشرعي، بالإضافة إلى هيئة قضايا الدولة.

وينشر هذا القرار على الموقع الإلكترونى فى الوقائع المصرية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه.