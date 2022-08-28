الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين رامي الدكاني رئيسا للبورصة المصرية

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2985 لسنة 2022، بتعيين رامي إبراهيم الدكاني، رئيسا لمجلس إدارة البورصة لمدة عام.

وجاء في المادة الثانية قرار تعيين هبة الله عمر عبد الرحمن الصيرفي نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة لمدة عام.

وتم اتخاذ القرار بعد الاطلاع على الدستور وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المرصية وشؤونها المالية وتعديلاته، وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الأحد.