الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرارًا جمهوريا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط.

ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري، على أن “تبدأ حدود البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية النقطة رقم (۱) ولمسافة (١٢) ميلًا بحريًا وصولًا إلى النقطة رقم (۸)، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لمصر من النقطة رقم (8) في اتجاه الشمال موازيًا لخط الزوال (٢٥) شرق وصولًا إلى النقطة رقم (۹)، والموضح إحداثياتها بالجدول المرفق وفقًا للمرجع الجيوديسي WGS84”.

فيما نصت المادة الثانية، على أن “تعلن قوائم الإحداثيات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد، ويخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة”.

وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.