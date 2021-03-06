عقـــارات

الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتأجيل العمل بقانون تنظيم الشهر العقاري

تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المال - خاص 3:38 م, السبت, 6 مارس 21 3:38 م, السبت, 6 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل العمل بالقانون 186 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري.

وكذلك بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ونصت المادة الأولى على: يرجأ العمل بالقانون رقم بالقانون 186 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، حتى 30 يونيو 2023.

اقرأ أيضا  خبير قانوني : تأجيل قانون التصرفات العقارية لمدة عامين سيؤدي لخلق نص بسيط للتسجيل

ونصت المادة الثانية على: تلغى الفقرتان الرابعة والثامنة من المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ونصت المادة الثالثة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

بدء تسليم قطع أراضي الإسكان بحي اللوتس في القاهرة الجديدة.. غدًا

أحمد صبحي 10:59 ص, السبت, 6 مارس 21

رئيس «المقاولون العرب» يتفقد مشروع طريق ماساكا – بوكاكاتا في أوغندا

أحمد صبحي 10:14 ص, السبت, 6 مارس 21

استقرار أسعار الطوب خلال شهر فبراير الماضي

محمود زكي 7:14 م, الجمعة, 5 مارس 21

الارتفاع يخيم على أسعار الأسمنت الأبيض خلال الشهر الماضي

محمود زكي 6:56 م, الجمعة, 5 مارس 21

جهاز السادات : تنفيذ خطوط نقل كهرباء بأطوال 23.5 كم

خالد الأسمر 2:54 م, الجمعة, 5 مارس 21

وزير الإسكان : تسليم 1128 وحدة بمشروع سكن مصر في حدائق أكتوبر

خالد الأسمر 2:41 م, الجمعة, 5 مارس 21