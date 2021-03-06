الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتأجيل العمل بقانون تنظيم الشهر العقاري

تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل العمل بالقانون 186 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري.

وكذلك بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ونصت المادة الأولى على: يرجأ العمل بالقانون رقم بالقانون 186 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، حتى 30 يونيو 2023.

ونصت المادة الثانية على: تلغى الفقرتان الرابعة والثامنة من المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ونصت المادة الثالثة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.