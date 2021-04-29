الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بالموافقة على قرض 95 مليون دولار من صندوق الأوبك للتنمية

نشرت الجريدة الرسمية، الخميس، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 454 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق القرض بين الحكومة المصرية و صندوق الأوبك للتنمية الدولية.

والاتفاق بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر “المرحلة الثالثة” وذلك بمبلغ 95 مليون دولار أمريكيمن صندوق الأوبك للتنمية ، والموقع بتاريخ 22 يونيو 2020.

ونصت الاتفاقية على أن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر “المرحلة الثالثة”، يهدف إلى تحسين معدلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسكان مصر من خلال تعزيز توفير فرص العمل.

وكذلك توفير فرص أفضل للحصول على التمويل للأنشطة المدرة للدخل للفقراء، خاصة النساء والشباب.

كما نصت على أن تخطط الجهة المنفضة للمشروع لاستخدام مبلغ القرض للإقراض المستمر من خلال الوسطاء بما فيهم البنوك والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية غير المصرفية ومن خلال لاإقراض المباشر للمستفيدين النهائيين..