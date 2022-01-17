الجريدة الرسمية تنشر قرار السماح لـ21 مواطنا بالجنسية الأجنبية.. وإبعاد 3 خارج البلاد

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار وزارة الداخلية بقيادة الوزير اللواء محمود توفيق، بالسماح لـ21 مواطنا مصريا التجنيس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية.

وصدر القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة الرسمية قراري الداخلية برقم 2453 و2457 لسنة 2021 بإبعاد مشد أحمد علاء الدين، مواليد 10 مايو 1997، ومحمد حسين محمد موزيبر، مواليد 1 مايو 1997، كلاهما من بنجلاديش، وجوي آتينو بالوجن، نيجيرية الجنسية، مواليد 2 أبريل 1976، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونشرت القرارات في جريدة الوقائع المصرية كالتالي.