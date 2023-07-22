الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بتعيين سفير فوق العادة لمصر في تركيا

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 29 بتاريخ اليوم السبت 22 يوليو سنة 2023، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيين عمرو المجيد الحمامي، القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في أنقرة، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية تركيا.

وتضمن القرار الجمهوري رقم 266 لسنة 2023 المواد الآتية:

المادة الأولى

يعين عمرو المجيد الحمامي، القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في أنقرة، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية تركيا.

الثانية

على المختصين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار من أحكام.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير الخارجية تنفيذه.