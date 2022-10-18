الجريدة الرسمية تنشر قرار «التضامن» بتوفيق أوضاع جمعية الرفق بالحيوان

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء 18-10-2022، قرار وزارة التضامن الاجتماعى بتوفيق أوضاع الجمعية العامة للرفق ورعاية وعلاج وحقوق الحيوان المقيدة برقم (٢٠ د) بتاريخ ١٧/١/١٩٩٦ وجاء فيه رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقـم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى اجتماع الجمعية العمومية غيـر العاديـة المنعقـد بتـاريخ ١٨/٩/٢٠٢١ للجمعية العامة للرفق ورعاية وعلاج وحقوق الحيوان بـشأن الموافقـة علـى توفيـق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية.

وعلى الطلب المقدم من عبد المنعم محمد خطاب المفوض عـن الجمعيـة لتوفيق الأوضاع ورقيا وإلكترونيا بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات.

وبناء على ما عرضه علينا مدير عام الإدارة العامة للا تحادات والمؤسسات بالمذكرة المؤرخة فى ١٣/١٢/٢٠٢١ بشأن الموضوع الموضح فيما بعد ؛

قــــــرر : ( المادة الأولى )

توفيق أوضاع الجمعية العامة للرفق ورعاية وعلاج وحقوق الحيوان طبقًا لأ حكام

القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية على النحو التالى :