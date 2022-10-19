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الجريدة الرسمية تنشر قرار «التضامن» بوقف نشاط الأندية الاجتماعية والثقافية.. واستمرار «المسنين والطفل»

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وجاء فى القرار أيضا : تشكل لجنة بقرار من رئيس قطاع الشئون المالية والإداريـة والتنميـة البـشرية وشئون المديريات تختص بحصر جميع حقوق والتزامات الأندية الاجتماعيـة والثقافيـة

الجريدة الرسمية تنشر قرار «التضامن» بوقف نشاط الأندية الاجتماعية والثقافية.. واستمرار «المسنين والطفل»
منتصر عبد الجابر

منتصر عبد الجابر

11:09 ص, الأربعاء, 19 أكتوبر 22

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التضامن الاجتماعى رقم 557 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2-10-2022 بوقف نشاط الأندية الاجتماعية والثقافية وكذا أنشطة الدفاع الاجتماعى والأندية النسائية سواء الأنشطة المركزية أو التابعة للمديريات مع استمرار أندية المسنين والطفل فى تقديم خدماتها.

وجاء فى القرار أيضا : تشكل لجنة بقرار من رئيس قطاع الشئون المالية والإداريـة والتنميـة البـشرية وشئون المديريات تختص بحصر جميع حقوق والتزامات الأندية الاجتماعيـة والثقافيـة وأندية الدفاع الاجتماعى والأندية النسائية سواء الأنشطة المركزية أو التابعة للمديريات ونقل حقوقهم والتزاماتهم إلى الإدارات المركزية المختصة.

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

جريدة المال
جريدة المال
منتصر عبد الجابر

منتصر عبد الجابر

11:09 ص, الأربعاء, 19 أكتوبر 22