عقـــارات

الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار مشروع تطوير محور 26 يوليو من أعمال المنفعة العامة

المشروع يأتي في إطار الرؤية المستقبلية لتطوير المحاور القائمة وكذا استحداث محاور جديدة
وائل كمال 1:01 م, الخميس, 18 نوفمبر 21 1:01 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رقم 3028 لسنة 2021، باعتبار مشروع تطوير محور 26 يوليو وإنشاء محـاور مرورية متصلة به، في نطاق محافظة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة.

والمشروع يأتي في إطار الرؤية المستقبلية لتطوير المحاور القائمة وكذا استحداث محاور جديدة تسهم في تحقيق السيولة المرورية والقضاء على نقاط التكدس والاختناق المرورى وعلى ضوء المقترحات التي قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإعدادها لإنشاء محاور مرورية لازمة لتطوير منطقة شمال الجيزة.

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واستند القرار إلى الطلب المقدم من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن إضفاء صفة النفع العام على المشروع، نظراً لكون المـشروع ذي طبيعة خاصة باعتباره من المشروعات ذات المسار الطولى ويتعذر حصر ملاك الأراضى والعقارات المتعارضة والمتداخلة معه ومساحة ما يملكه كل مـنهم وكـذلك الجهات المالكة لتلك الأراضى.

وأضاف القرار أن مشروع تطوير المحور يتكون من خمس مراحل تبدأ بتطوير محور 26 يوليو، الحالى من خلال توسعة الطريـق فـى المـسافة من طريق مصر / إسكندرية الصحراوى حتى التقاطع مع محور 26 يوليـو الجديد المزمع إقامته، ثم إنشاء محور ٢٦ يوليو، الجديد بداية من كوبرى أحمد عرابى حتـى التقائه مع توسعات محور 26 يوليو الحالى.

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وفي المرحلة الثالثة من المقرر إنشاء محور السبتية – إمبابة فى المسافة من غرب النيل حتى تقاطع شـارع أحمد عرابى مع شارع المطار بالإضافة إلى مطالع ومنازل المحور.

ثم إنشاء محور سفنكس في المسافة من غرب النيـل حتى مطلع كوبري أحمد عرابي ليصل كوبري 15 مايو بمحور 26 يوليو الجديد المزمع إقامته، وأخيراً إنشاء محور عرابي الجديد في المسافة من شارع أحمد عرابي حتى بداية محور 26 يوليو الجديد.

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بقلم وائل كمال

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