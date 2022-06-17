الجريدة الرسمية تنشر قرار إلغاء قيود الدخول إلى مصر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية رقم 3 لسنة 2022.

ونصت المادة الأولى من القرار على “تُلغى جميع القيود المقررة على دخول المصريين، أو الأجانب إلى جمهورية مصر العربية، والواردة في المادة السابعة من قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية رقم (1) لسنة 2021”.

ونصت المادة الثانية على “مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة، يستمر العمل بباقي التدابير الواردة بقراري اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية رقمي 1 لسنة 2021 ولسنة 2022، مع خضوع جميع التدابير الواردة به وبهذين القرارين للمتابعة لتقدير الموقف”.