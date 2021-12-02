اقتصاد وأسواق

الجريدة الرسمية تنشر قرار إلزام شركات السجائر بطباعة الأسعار على منتجاتها

تضمن القرار أن تكون الشـركات المشار إليها مـسئولة مسئولية تامة عن تأمين المحتـوى الرقمي لرابط الاستجابة السريع Q.R.code المنصوص عليه
وائل كمال 6:07 م, الخميس, 2 ديسمبر 21 6:07 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

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نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بإلزام شـركات إنتاج وتصنيع واستيراد وتوزيع السجائر بأنواعها وبدائلها، وكذا المعسل بأنواعه بطباعة الأسعار على كل المنتجات بشكل واضح وغير قابل للمحو، مع جواز طباعة السعر بشكل إلكتروني بتقنية رابط الاستجابة السريع Q.R.code، وذلك في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدور القرار.

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كما نص القرار على إلزام شركات إنـتاج وتصنيـع واسـتـراد وتـوزيع السجائر بأنواعها وبدائلها، والمعسل بأنواعه بالإعلان عن أسعار المنتجات داخل منافذ ونقاط البيع بجمهورية مصر العربية، على أن يكون السعر المعلن هو السعر الشامل مـدونا باللغة العربية، مع جواز إضافة لغات أخرى، وذلك في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ صدور القرار.

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وتضمن القرار أن تكون الشـركات المشار إليها مـسئولة مسئولية تامة عن تأمين المحتـوى الرقمي لرابط الاستجابة السريع Q.R.code المنصوص عليه في المادة الأولى، وإلزام الشركات سالفة البيان بعدم الإخلال بأحكام القوانين والقرارات الأخرى المنظمة لتداول السجائر أو التبغ أو المعسل أو الإعلان عنها.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

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بقلم وائل كمال

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