الجريدة الرسمية تنشر قرار إلزام المعارض بالإعلان عن أسعار السيارات وغرامة 2 مليون جنيه للمخالفين

نشرت الجريدة الرسمية قرار جهاز حماية المستهلك بشأن الإعلان عن أسعار السيارات وإنهاء ظاهرة الأوفر برايس والتي تفشت خلال الفترة الأخيرة.
وجاء القرار كالتالي:
المادة الأولى
- إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخري.
- يتضمن الإعلان سعر السيارة شاملاً للضريبة ومواصفاتها، موضحا به الآتي: ( النوع – الطراز – بلد المنشأ- الفئة – الكماليات ) على أن يكون الإعلان مُثبتاً بالزجاج الأمامي للسيارة وفقا للمواصفات المُلحقة بالقرار، وأن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه.
- مخالفة قرار جهاز حماية المستهلك في هذا الشأن، مُعاقب عليه بغرامة تصل إلى ٢ مليون جنيه أو مِثلي قيمة المنتج محل المخالفة.
المادة الثانية
- يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 15 نوفمبر 2021.
- مواصفات الملصق الذي يتم تثبيته بالسيارة:
- يتم وضع الملصق علي كافة السيارات المعروضة للبيع (جديد ومستعمل ).
- نوع المطبوعة (ملصق ملون )
- مقاس الملصق A4
- يتم تثبيت الملصق على الزجاج الأمامي للسيارة من الداخل بحيث تكون المواصفات مقروءة بوضوح من خارج السيارة.
- يتم الالتزام بتصميم الملصق المرفق بالقرار.
- يتم الالتزام بالنسب والمساحات المحددة بالملصق لكل عنصر من عناصر التصميم المرفق (حجم السعر – المساحة المخصصة لبيانات جهاز حماية المستهلك – لوجو السيارة – المواصفات ……….إلخ).
- يتم الالتزام بالألوان المرفقة بالتصميم .
- يتم الالتزام بمقاس ونوع الخطوط المستخدمة.
- يتم ذكر (يوجد / لا يوجد ) أمام العناصر التي تستلزم ذلك بالمواصفات.
- يجوز إضافة مواصفات أو كماليات أخري مع عدم الإخلال بالنسب.