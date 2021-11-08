سيــارات

الجريدة الرسمية تنشر قرار إلزام المعارض بالإعلان عن أسعار السيارات وغرامة 2 مليون جنيه للمخالفين

إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية
وائل كمال 3:57 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21 3:57 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21

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نشرت الجريدة الرسمية قرار جهاز حماية المستهلك بشأن الإعلان عن أسعار السيارات وإنهاء ظاهرة الأوفر برايس والتي تفشت خلال الفترة الأخيرة.

وجاء القرار كالتالي:

المادة الأولى

  • إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخري.
  • يتضمن الإعلان سعر السيارة شاملاً للضريبة ومواصفاتها، موضحا به الآتي: ( النوع – الطراز – بلد المنشأ- الفئة – الكماليات ) على أن يكون الإعلان مُثبتاً بالزجاج الأمامي للسيارة وفقا للمواصفات المُلحقة بالقرار، وأن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه.
  • مخالفة قرار جهاز حماية المستهلك في هذا الشأن، مُعاقب عليه بغرامة تصل إلى ٢ مليون جنيه أو مِثلي قيمة المنتج محل المخالفة.
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المادة الثانية

  • يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 15 نوفمبر 2021.
  • مواصفات الملصق الذي يتم تثبيته بالسيارة:
  • يتم وضع الملصق علي كافة السيارات المعروضة للبيع (جديد ومستعمل ).
  • نوع المطبوعة (ملصق ملون )
  • مقاس الملصق A4
  • يتم تثبيت الملصق على الزجاج الأمامي للسيارة من الداخل بحيث تكون المواصفات مقروءة بوضوح من خارج السيارة.
  • يتم الالتزام بتصميم الملصق المرفق بالقرار.
  • يتم الالتزام بالنسب والمساحات المحددة بالملصق لكل عنصر من عناصر التصميم المرفق (حجم السعر – المساحة المخصصة لبيانات جهاز حماية المستهلك – لوجو السيارة – المواصفات ……….إلخ).
  • يتم الالتزام بالألوان المرفقة بالتصميم .
  • يتم الالتزام بمقاس ونوع الخطوط المستخدمة.
  • يتم ذكر (يوجد / لا يوجد ) أمام العناصر التي تستلزم ذلك بالمواصفات.
  • يجوز إضافة مواصفات أو كماليات أخري مع عدم الإخلال بالنسب.
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بقلم وائل كمال

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