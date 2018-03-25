الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية

المال- خاص نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 541 لسنة 2018م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بناء على ما عرضته الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى. ونص القرار…

المال- خاص

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 541 لسنة 2018م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بناء على ما عرضته الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

ونص القرار أن يتم تشكيل المجلس برئاسة الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية كل من نائبى رئيس مجلس ادارة الهيئة، واحدى نائبى محافظ البنك المركزى، والدكتور محمد معيط، ومحمد فتحى حافظ صقر، وعبد الحميد ابراهيم، وكريم بدر محمد كامل، وعلاء الدين محمد عامر فرغلى.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن أول مهام المجلس الجديد للهيئة العامة للرقابة المالية، هو وضع استراتيجية متكاملة للشمول المالي للقطاع المالى غير المصرفي، بما يعزز دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد المصري، وتوفير التمويل اللازم وضخ استثمارات جديدة، بما يعزز من معدلات النمو الاقتصادي ويساهم في عملية الإصلاح الاقتصادي، مع اتاحة ادوات مالية حديثة للمشروعات متناهية الصغر.

وأكدت الوزيرة، أهمية استكمال الهيئة العمل على عدد من القوانين التي تتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال، والعمل على تعزيز الشمول المالي، وتحديث القواعد المنظمة للتأمين، مع العمل على مؤشر حماية المستثمر ومؤشر إتاحة التمويل، في ضوء الاهتمام بتحسين ترتيب مصر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية الدولية.

ومن جانبه رحب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء وأوضح أن المجلس ينتظره ملفات كثيرة خاصة بعد صٌدور تعديلات قانون سوق رأس المال وكذلك مع مناقشة قانون التأجير التمويلي والتخصيم بالاضافة إلى قانون إستقلالية الهيئة ووضع استراتيجية الهيئة خلال الأعوام الأربع القادمة