الجريدة الرسمية تنشر قرار إصدار عملة تذكارية من الفضة فئة 100 جنيه بمناسبة قمة المناخ

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2022، بشأن الترخيص بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة 100 جنيه بمناسبة استضافة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر 2022.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بشأن نظام النقود في جمهورية مصر العربية، وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

ونصت المادة الأولى على أنه لوزير المالية إصدار عملة تذكارية غير متداولة فئة 100 جنيه من الفضة عيار 720 بمناسبة استضافة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر 2022.

وجاء في المادة الثانية أنه يحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة التذكارية فئة 100 جنيه من الفضة بسعر 725 جنيها.

ونصت المادة الثالثة على نشر القرار في الجريدة الرسمية.