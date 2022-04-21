الجريدة الرسمية تنشر قرار إصدار عملات تذكارية من الذهب والفضة تحمل شعار مسار العائلة المقدسة

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرار مجلس الوزراء، بالترخيص بإصدار عملات تذكارية من الذهب فئة الواحد جنيه ومن الفضة فئات “الواحد جنيه، والخمسة جنيهات، والعشرة جنيهات”.

والعملات الجديدة التي وافق على إصدارها مجلس الوزراء تحمل شعار مسار العائلة المقدسة في مصر.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 94 لسنة 1983 بشأن نظام النقود في مصر، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وعلى موافقة البابا تواضروس المؤرخة 17-7-2021 على سك عملة تحمل شعار مسار العائلة المقدسة في مصر.

ونشرت الجريدة الرسمية في عدد اليوم الخميس تفاصيل العملات وقيمتها كالتالي..