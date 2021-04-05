الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج 51 شخصًا على قوائم الإرهاب

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم

نشرت الجريدة الرسمية ، اليوم الإثنين، قرارات محكمة جنايات القاهرة بإدراج 51 شخصًا على قوائم الإرهابيين.

وشملت القرارات في الجريدة الرسمية ، إدراج رقم 4 لسنة 2021 بإدراج أحكام الإرهابيين، إذ تقرر إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 8 لسنة 2017، الصادرة من محكمة جنايات القاهرة (الدائرة 16- جنوب) المنعقدة بغرفة المشورة بتاريخ 24/10/2016، فى القضية رقم 17086 لسنة 2015 جنايات مركز أبو المطامير المقيدة برقم 2001 لسنة 2015 كلي وسط دمنهور والمقيدة برقم 131 لسنة 2015، جنايات أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 361 لسنة 2015، حصر أمن الدولة العليا، المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 124 فى 30 مايو 2017، كما قضت بإدراج 11 اسما فى القائمة الرسمية للإرهابيين.

وقرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة 28 جنوب القاهرة، بإدراج 7 أشخاص في قائمة الإرهاب، فى الطلب رقم 10 لسنة 2021، قرارات إدراج إرهابية بشأن القضية رقم 17086 لسنة 2015 جنايات مركز أبو المطامير، والمقيدة برقم 2001 لسنة 2015 كلى وسط دمنهور والمقيدة برقم 131 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة.

وقرار إدراج رقم 5 لسنة 2021 إدراج أحكام إرهابيين بإدراج 15 المحكوم عليهم، وإنهاء أثر قرار إدراج الإرهابيين رقم 14 لسنة 2017، والصادر من محكمة جنايات القاهرة (الدائرة 17- شمال) المنعقدة بغرفة المشورة بتاريخ 4/1/2017 فى القضية المار بيانها، المنشورة بالوقائع المصرية بالعدد رقم 125 في 31 مايو 2017، ما لم يكن أيًا من السابق إدراجهم بذلك القرار، مدرج على ذمة قرار آخر سارى.

وقرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة (28) جنوب القاهرة، بإدراج 5 أسماء في قائمة الإرهابيين، فى الطلب رقم 12 لسنة 2021، قرارات إدراج إرهابية بشأن القضية رقم 12497 لسنة 2016 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 239 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا.