الجريدة الرسمية تنشر قرارًا حول إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر منذ قليل، قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وتطلق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات جمهورية مصر العربية تحت إشراف الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف التأكيد على جدية الدولة المصرية في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ من خلال تـقـديـم مـشـروعـات مـحـقـقـة لذلك ، ووضع خريطة على مـسـتـوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها والتي تتضمن الفئات الآتية :

1 – المشروعات كبيرة الحجم .

۲ – المشروعات المتوسطة .

۳ – المشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة)

4 – المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة

5 – المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة

6 – المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح .

وتشكل لجنة تنظيمية وطنية برئاسة السفير / هشام بدر – منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ويكون منسقا عام للمبادرة ، وعضوية كل من ممثل عن وزارة الخارجية وممثل عن وزارة البيئة وممثل عن وزارة التعاون الدولي .

وممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثل عن وزارة التنمية المحلية وممثل عن المجلس القومي للمرأة ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

وللجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع المدني في مجال عملها لإنجاز المهام الموكلة إليها.