الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين بتعديل اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرارين الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على تعديل اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة .

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٢ بالموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخل الموقع في القاهرة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١.

كما أصدر الرئيس السيسي أيضا قرار رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٢٢ بالموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، الموقع في القاهرة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١.

في سياق آخر، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 410 لسنة 2022 بإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 13ر581 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحيرة؛ لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية .