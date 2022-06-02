الجريدة الرسمية تنشر قرارات إسقاط الجنسية المصرية عن 13 فلسطينيا من عائلة واحدة

نشرت الجريدة الرسمية ، الخميس، قرارات مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بإسقاط الجنسية المصرية عن 13 فلسطيني من عائلة واحدة.

واستندت قرارات إسقاط الجنسية إلى تجنس أفراد العائلة الفلسطينية بجنسية دولة أجنبية أخرى دون الحصول على إذن سابق.

ويشترط قانون الجنسية المصرية ضمن شروط استمرار منح الجنسية المصرية عدم تجنس الشخص بجنسية دولة أجنبية أخرى دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية.

وتضمنت قرارات إسقاط الجنسية القرار رقم 35 لسنة 2022 بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن تسنيم أحمد حمدان محمد حماد برهوم – من مواليد فلسطين بتاريخ 11-12-1985.

والقرار رقم 36 لسنة 2022 بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن فاطمة أحمد حمدان محمد حماد برهوم – من مواليد فلسطين بتاریخ 18-10-1987.

والقرار رقم 37 لسنة 2022، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن خديجة أحمد حمدان محمد حماد برهوم – من مواليد فلسطين بتاريخ 5-9-1984.

والقرار رقم 38 لسنة 2022، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن إسراء أحمد حمدان محمد حماد برهوم – من مواليد فلسطين بتاریخ 8-2-1997.

والقرار رقم 39 لسنة 2022 بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن شيماء أحمد حمدان محمد حماد برهوم – من مواليد فلسطين بتاريخ 16-11-1992.

والقرار قرار رقم 40 لسنة 2022 بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن آلاء أحمد حمدان مح برهوم – من مواليد فلسطين بتاريخ 18-11-1998.

والقرار رقم 41 لسنة 2022 بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن أسماء أحمد حمدان محمد حماد برهوم – مواليد تاريخ 29-4-1983.

كما تضمنت القرارات، القرار رقم 42 لسنة 2022 بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن سمية إبراهيم حمدان محمد حماد برهوم – من مواليد فلسطين بتاريخ 25-11-1991.

والقرار رقم 43 لسنة 2022 بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن إبراهيم أحمد حمدان محمد حماد برهوم – من مواليد فلسطين بتاريخ 12-8-1994.

والقرار رقم 44 لسنة 2022 بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن عبد الرحمن إبراهيم حمدان محمد حماد برهوم – من مواليد فلسطين بتاريخ 27-5-1999.

والقرار رقم 45 لسنة 2022 بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن صلاح الدين إبراهيم حمدان محمد حماد برهوم – من مواليد فلسطين بتاريخ 26-10-1995.

والقرار رقم 46 لسنة 2022 بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن إبراهيـم حـمـدان مـحـمـد حـماد برهوم – من مواليد فلسطين بتاريخ 19-9-1962.

والقرار رقم 47 لسنة 2022 بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن بلال أحمد حمدان محمد حماد برهوم . مواليد فلسطين بتاريخ 8-8-1989.