الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس على اتفاقيات للتنقيب عن البترول بالصحراء الغربية

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس السيسى على الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في. للتنقيب عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية، وذلك وفق أحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

كما صدق الرئيس على القانون رقم ۱۷۱ لسنة ۲۰۱۹ بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت إن فى وشركة شل اوستريا جي. ام. بى إتش للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقتى تنمية بدر – ۲ و بدر -۱۷بالصحراء الغربية وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرفقة والخريطة الملحقة بها.