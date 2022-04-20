نشرت الجريدة الرسمية ، اليوم الأربعاء، قـرار وزارة التجارة والصناعة رقم 201 لسنة 2022، بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وقالت الجريدة الرسمية إن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسـات الاحتكاريـة الـصادر بالقـانون رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 846 لسنة 2018 بتـشكيل مجلـس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2018 بشأن تفويض وزيـر التجارة والصناعة في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنـصوص عليهـا في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ونص القرار على أن يشكل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريـة برئاسـة الدكتور محمود أحمد ممتاز، وعضوية كل من:

١- المستشار سامح صلاح على شلبى- نائب رئيس مجلس الدولة.

٢ -رئيس التمثيل التجارى- ممثلًا لوزارة التجارة والصناعة .

٣- كريم سيد جمعة عبدالحليم- ممثلًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية.. – النائب باهر محمد أمين غازى- مـن المتخصـصين وذوى الخبـرة في مجال الاقتصاد والقانون .

٥ – المستشار ناجى سعد محمد محمود الزفتـاوى- مـن المتخصـصين وذوى الخبرة في مجال الاقتصاد والقانون .

٦ -خالد منير حسين الفقى- من المتخصصين وذوى الخبرة فـى مجـال الاقتصاد والقانون .

٧ -المهنـدس إبـراهيم محمـود العربـى- ممـثلاً للاتحـاد العـام للغرف التجارية .

٨- أحمد عبدالحميـد عبـد الـسلام عبـد الـرحمن- ممـثلاً لاتحـاد الصناعات المصرية.

٩- سعاد السيد الديب- ممثلاً للاتحاد العام لحماية المستهلك .

وتكون مدة المجلس أربع سـنوات، تبـدأ مـن اليـوم التالى لانتهـاء مـدة مجلس الإدارة الحالي.