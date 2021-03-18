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الجريدة الرسمية تنشر ترقية اسم الراحل كمال عامر لرتبة فريق فخري ومنحه وشاح النيل

توفي في 4 مارس الجاري
المال - خاص 11:33 ص, الخميس, 18 مارس 21 11:33 ص, الخميس, 18 مارس 21

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نشرت الجريدة الرسمية الخميس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 90 لسنة 2021 بترقية اسم الراحل كمال أحمد عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى رتبة فريق فخرى، ومنحه وشاح النيل.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، نعى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كمال عامر الذي توفي في 4 مارس الجاري.

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وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” : لقد فقدت مصر واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته”.

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بقلم المال - خاص

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