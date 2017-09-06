كتبت مها أبوودن
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر مساء أمس نص قرار رئيس الجمهورية باتفاقية منع الازدواج الضريبى الموقعة مع المملكة العربية السعودية فى أبريل 2016 .
واشتمل اتفاق منع الازدواج الضريبى المنشور بالجريدة الرسمية أمس ، على تحديد ٦ أوعية ضريبية تخضع لقواعد الاتفاق من بينها وعائين فقط من أوعية الضرائب بالمملكة ، و٤ أوعية ضريبية مصرية .
وهذا هو الاتفاق الأول من نوعه بين مصر والسعودية فى مجال مكافحة الازدواج الضريبى، رغم أن مصر لديها نحو ١٦٥ اتفاقا بهذا الشكل .
ويشار إلى أن “المال” انفردت فى أبريل 2016 بنشر ملامح الاتفاقية فور التوقيع .
واشتمل الاتفاق المنشور بالجريدة الرسمية على ٢٩ صفحة، تضم ٢٩ مادة لتنظيم العلاقة الضريبية بين الدولتين ، وقد وقعها وزيرا المالية المصرى عمرو الجارحى ، والسعودى ابراهيم العساف فى أبريل ٢٠١٦.
وخضعت الأرباح المتحققة لأى مقيم او منشأة فى الدولة الأخرى والناتجة عن التصرف فى الممتلكات العقارية والمنقولة ، لأحكام تلك الاتفاقية.
كما أخضعت الاتفاقية الاتاوات المحصلة كرسوم على مشروعات التنقيب والبترول والمشروعات ذات الطبيعة الخاصة لضريبة ١٠٪ .
وخضعت أرباح الأسهم الموزعة لنسبة ٥٪ إذا كان المالك شركة تمتلك ٢٠٪ على الأقل من رأس مال الشركة ، و١٠٪ فى حالات التملك الأقل ، وأعفتها من الضريبة فى حالة كون المالك هو حكومة الدولة الأخرى .
الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع السعودية
كتبت مها أبوودن نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر مساء أمس نص قرار رئيس الجمهورية باتفاقية منع الازدواج الضريبى الموقعة مع المملكة العربية السعودية فى أبريل 2016 . واشتمل اتفاق منع الازدواج الضريبى المنشور بالجريدة الرسمية أمس ، على تحديد ٦ أوعية ضريبية تخضع لقواعد الاتفاق من بينها وعائين