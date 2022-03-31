الجريدة الرسمية تنشرار قرارا جمهوريا بتخصيص أراض فى إقامة منطقة استثمارية للنباتات الطبية والعطرية فى بنى سويف
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس 31-3-2022 قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 111 لسنة 2022 والذى يقضى بتخصيص مساحة 147.14 فدانا لصالح محافظة بنى سويف لإقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعى
وتستحوذ بنى سويف على 60% من تصدير العطرية من إنتاج مصر طبقا لما أعلنه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن بتخصيص مأراض لتنفيذ هذا المشروع، ناحية مركز سمسطا،لصالح المحافظة.
وهذا نص القرار: