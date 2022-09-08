الجريدة الرسمية : تحديد سعر كيلو الأرز الأبيض ..وعقوبات 5 ملايين جنيه للمخالفين

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والذي ينص على تحديد سعر كيلو الأرز الأبيض.

ووفقا للقرار المنشور فإن سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ لا يزيد على 15 جنيهًا، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ «السائب» لا يزيد على 12 جنيهًا، وتلتزم كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها في الفقرة السابقة في أماكن ظاهرة لروداها من المشترين.

الأرز الأبيض

واكد على عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف القرار بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه

وكان مصدر مسؤول داخل جهاز حماية المستهلك، قد أكد في تصريحات خاصة لـ “المال” أن الجهاز يراقب تطبيق تحديد سعر الأرز لدى تجار الجملة السوبر ماركت مثلما يراقب قرار الخبز.

أضاف المصدر لـ«المال»، أن الجهاز يتابع تنفيذ القرار من خلال حملات يومية ومتالية للتأكد من تطبيق قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر الأرز وعدم وجود أي تلاعب في الأسعار.

ناشدت غرفة صناعة الحبوب برئاسة طارق حسانين باتحاد الصناعات المصرية ، التجار بطرح أي كميات أرز لديهم في الأسواق قبل تفعيل قرار تحديد سعر الأرز بالحد الأقصى لكيلو الأرز الأبيض السائب للمستهلك في الأسواق بـ 12 جنيها كما سيكون سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ للمستهلك بحد أقصى لا يتجاوز 15 جنيها كحد أقصى وقد ينخفض عن ذلك.

واوضحت ان موسم حصاد محصول الأرز المحلى الجديد بدأ نهاية شهر غسطس الماضي ، ومن المتوقع الحصول على كميات من الأرز تتراوح من 7 إلى 8 ملايين طن أرز شعير بما يعادل 4 ملايين إلى 4.5 مليون طن أرز أبيض.