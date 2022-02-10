«الجرافات البحرية» الإماراتية تعرض شراكاتها وتوسعاتها العالمية في «معرض بترول مصر»

تعتزم شركة الجرافات البحرية الوطنية “المجموعة” – المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية – تسليط الضوء على شراكاتها الراسخة في البلاد وخططها التوسعية التي تغطي مناطق وقطاعات أعمال جديدة، وذلك خلال مشاركتها في “معرض بترول مصر” (إيجبس).

وقالت شركة الجرافات البحرية، في بيان صحفي وصل “المال”، إن هذا العام يصادف انطلاق النسخة الخامسة من “معرض بترول مصر”، في قطاع البترول على مستوى المنطقة، تحت شعار “مساعدة شمال أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط على توليد الطاقة اليوم”.

ويعقد معرض “إيجبس” خلال الفترة 14 – 16 فبراير الجاري في “مركز مصر للمعارض الدولية” في القاهرة، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وستقوم المجموعة باستعراض نقاط قوتها المتنوعة ضمن جناحها الكائن في القاعة 3، المنصة رقم E60، بحسب البيان.

زغلول: نسعى لتسليط الضوء على الكفاءات المتنوعة لتطوير البنية التحتية الأساسية في المنطقة

وفي تعليق على المشاركة المنتظرة، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الجرافات البحرية الوطنية: “يشكل معرض بترول مصر حدثاً بارزاً في قطاع البترول، ولا شك أن مشاركتنا فيه تتيح استعراض نقاط قوتنا المتنوعة والقيمة التي يمكننا تحقيقها للعديد من أصحاب المصلحة في مجالات مختلفة من سلسلة القيمة الخاصة بالقطاع”.

وأشار “زغلول” إلى أنه من خلال حضور الشركة الراسخ في مصر، ومن خلال اتفاقيتها القائمة لتعميق وتطوير الممر الملاحي لميناء دمياط؛ تسعى إلى تسليط الضوء على الكفاءات المتنوعة التي نوفرها لدعم مساعي الدولة والمنطقة لتطوير البنية التحتية الأساسية.

وأضاف: “أكدت أرباحنا القياسية في عام 2021 مؤهلاتنا العالمية كشركة رائدة بمجال الهندسة والتوريد والإنشاء لقطاع الطاقة والخدمات البحرية، ونساهم كشريك في تقدم مصر والدول التي نعمل فيها من خلال بناء قدرات استثنائية بمجال أعمال التكرير والبتروكيماويات البحرية، وأعمال التنقيب والإنتاج والتكرير البرية، والتجريف واستصلاح الأراضي، والأعمال المدنية البحرية، وغيرها.

وتابع: “كما ندعم القطاع من خلال الخدمات اللوجستية البحرية والتي تشمل الرافعات الثقيلة، وهندسة أعماق البحار، والسفن، والمسح الجيوفيزيائي والبحري، فضلاً عن مجموعة خدمات الصيانة والإصلاحات الدورية المتكاملة،علاوة على ذلك، نتعهد بإنجاز أعمال ومهام حساسة مثل الهياكل الفوقية للأرصفة وجدران الأرصفة، والموانئ، والجسور، والسدود، والقنوات، والتي سنسلط الضوء عليها جميعاً خلال الحدث”.

المهندس ياسر زغلول

وتمتلك “المجموعة” – كواحدة من شركات الهندسة والتوريد والإنشاء الأكثر ربحية والأسرع نمواً في العالم – خططاً واستراتيجيات قوية لتحقيق النمو الجغرافي، وتأمين المشاريع الفريدة والاستراتيجية، وتنويع الأعمال، فضلاً عن عمليات الدمج والاستحواذ التي ستعزز ربحيتها وعائد الاستثمار لديها.

كما تمتلك المجموعة اتفاقيات جارية كبرى تفوق قيمتها 40 مليار درهم إماراتي عبر 8 دول موزعة في أنحاء مختلفة من العالم تشمل دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط ومصر وشمال أفريقيا والهند وجزر المالديف.

وتحولت المجموعة في وقت قياسي لا يتجاوز العام إلى شركة عالمية متخصصة بمجال الهندسة والتوريد والإنشاء في قطاعي الطاقة والأعمال البحرية.

وتشمل مجالات العمل الاستراتيجية التي تركز عليها المجموعة حالياُ: أعمال التجريف والمشاريع البحرية المدنية، والتي تغطي أسطول الجرافات، وتطوير الموانئ والمشاريع المدنية؛ وأعمال قطاع الطاقة، والتي تغطي أعمال التكرير والبتروكيماويات، والعمليات البرية، والطاقة المتجددة، وتحول قطاع الطاقة، والصيانة والإصلاحات الدورية، بالإضافة إلى المبادرات المشتركة مثل عمليات المسح وأعماق البحار، وإيقاف التشغيل، والرافعات الثقيلة”.

ويجمع “معرض بترول مصر” المتخصصين في قطاع النفط والغاز للمشاركة في الحوار، وتأسيس الشراكات، ومزاولة الأعمال، وتحديد الحلول والاستراتيجيات التي من شأنها إعادة صياغة ملامح أسواق الطاقة العالمية.