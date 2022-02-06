نقل وملاحة

«الجرافات الإماراتية» تنهى تعميق القناة الملاحية لميناء الإسكندرية مارس المقبل

الشركة بدأت فى التوسع فى السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة
السيد فؤاد 11:09 ص, الأحد, 6 فبراير 22 11:09 ص, الأحد, 6 فبراير 22

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أكدت مصادر مطلعة، الانتهاء من مشروع توسيع وتعميق القناة الملاحية ودائرة الدوران الخاصة بميناء الإسكندرية ، خلال الربع الأول من العام الجارى.

وأضافت المصادر، أن المشروع تنفذه شركة الجرافات الوطنية الإماراتية في ميناء الإسكندرية ، ضمن عدد من المشروعات التى تقوم بها فى السوق المصرية، ومن المستهدف الوصول إلى أعماق تصل إلى 19 متراً، وأطول تصل إلى 3 كيلومترات.

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وأشار مصدر مسئول بشركة الجرافات الإماراتية، إلى أن الشركة بدأت فى التوسع فى السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، موضحا أنها بدأت خلال الأيام الأخيرة فى تنفيذ مشروع تعميق الممر الملاحى لميناء دمياط.

ولفت إلى أن مشروع ميناء دمياط ينقسم المشروع إلى 3 مراحل، الأول الحفاظ على العمق التصميمى دائرة الدوران والممر الملاحى «16 مترًا» والثانية الوصول إلى عمق 17 مترًا، أما المرحلة الثالثة الوصول إلى 18 مترًا، وتتخطى تكلفة المشروع 1.2 مليار جنيه.

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كما يشمل مشروع ميناء دمياط، أعمال تعميق وتطوير الممر الملاحى وأحواض الميناء وحوض الدوران، وتحسين التربة شاملة أعمال التصميم، ويستهدف إنهاء كافة أعمال المشروع فى 2023.

وأشار المصدر، إلى أنه من المخطط أن يتم البدء فى تنفيذ مشروع تعميق الممر الملاحى لميناء سفاجا خلال منتصف الشهر الجارى، بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه، ولفترة تنفيذ 8 شهور.

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وبدأت شركة الجرافات الإماراتية عملها فى السوق المصرية فى عام 2015، وكانت البداية بالمشاركة فى تنفيذ جزء من مشروع قناة السويس الجديدة، مروراً بتنفيذ أعمال فى ميناء السخنة، وتطوير ميناء الأدبية، ميناء برنيس بالبحر الأحمر.

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بقلم السيد فؤاد

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