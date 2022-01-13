«الجرافات الإماراتية» تفوز بتنفيذ مدخل القناة الملاحية لميناء سفاجا

قالت شركة الجرافات البحرية الوطنية إنه تمت ترسية مشروع أعمال الجراف عند مدخل القناة الملاحية وخندق جدار الرصيف بميناء سفاجا في جمهورية مصر العربية على الشركة.

وأضافت الشركة في بيان لها، أن قيمة المشروع تبلغ بما يقرب 79 مليون درهم “21.33 مليون دولار” ( 300 مليون جنيه)، متوقعة أن يتم تنفيذ المشروع على مدى 8 أشهر.

وأعلنت شركة الجرافات البحرية الوطنية، خلال أغسطس 2021 ترسية مشروع تعميق وتطوير الممر الملاحي لميناء دمياط في جمهورية مصر العربية.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت شركة الجرافات البحرية، ترسية مشروع توسعة بحيرة المنزلة في جمهورية مصر العربية لصالحها، وذلك من خلال شراكتها مع شركة التحدي المصرية الإماراتية، بقيمة تقارب 600 مليون درهم.

وأشار محمد عفان، مدير عام شركة الجرافات الإماراتية، أن شركته تعتبر هذا المشروع من أهم المشروعات التى تنافس عليها خلال المرحلة الراهنة فى السوق المصرية.

ومن المتوقع أن تتخطى تكلفة المشروع 1.2 مليار جنيه، خاصة أن هناك بعض المشروعات تعتمد على الوصول لهذا الغاطس، ويصل حجم التكريك المستهدف إلى قرابة 17 مليون متر مكعب.

كما تشمل المناقصة التي فازت بها الشركة الإماراتية أعمال تعميق وتطوير الممر الملاحي وأحواض الميناء وحوض الدوران للميناء وتحسين التربة شاملة أعمال التصميم، والتي تستغرق قرابة عام ونصف.

وكانت شركة الجرافات الإماراتية قد فازت بعدد من المشروعات بالسوق المصرية، منها أعمال تكريك وتوسعة ببحيرة المنزلة في بقيمة 2.5 مليار جنيه، إضافة إلى أعمال تكريك الممر الملاحي بميناء الإسكندرية للوصول الى غاطس 19 مترا والتي لا تتخطى 14 متر تقريبا.

وبدأت الشركة عملها فى السوق المصرية منذ عام 2015، حيث كانت البداية بالمشاركة فى تنفيذ جزأ من مشروع قناة السويس الجديدة، ثم بعدها تم تنفيذ أحد المراحل بميناء السخنة، وتطوير ميناء الأدبية، وميناء برنيس بالبحر الأحمر، كما تقوم بتنفيذ عددا من المشروعات بالسوق المحلية، والتى تتركز فى ميناء الإسكندرية.

وتمتلك الشركة على مستوى العالم نحو 110 معدات بحرية ما بين كراكات وقاطرات وأوناش، كما تضم 160 معدة بحرية من الباطن لتشغيلها فى المشروعات المسندة إليها، وتوجد نحو 30 إلى 40 معدة بحرية تعمل فى مشروعات الشركة بمصر.

وبدأت الشركة نشاطها فى الإمارات عام 1979، واستمر عملها بمجال الجرف البحرى حتى عام 2008، ثم تطور نشاطها ليشمل الإنشاءات البحرية وأعمال وتنفيذ شواطئ جديدة، وتنفيذ المنصات والأرصفة والخدمات لأعمال المشروعات البترولية.