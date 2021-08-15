نقل وملاحة

الجرافات الإماراتية تفوز بأعمال تعميق وتكريك الممر الملاحي لميناء دمياط البحري

بعد منافسة مع ديمي البلجيكية و المصرية الهولندية للتكريك
السيد فؤاد 11:39 ص, الأحد, 15 أغسطس 21 11:39 ص, الأحد, 15 أغسطس 21

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فازت شركة الجرافات الإماراتية بمشروع تعميق ميناء دمياط البحري الخاص بالممر الملاحي للميناء بعد منافسة مع عددا من الشركات.

أشار مصدر مسئول بهيئة ميناء دمياط أن المناقصة تنافست عليها 3 شركات هي الجرافات الاماراتية ، و يمي البلجيكية ، و المصرية الهولندية للتكريك ،وفازت بها الجرافات الاماراتية التي فازت بالمناقصة، والتي قدمت أقل سعر، علاوة على سابقة خبرتها في المجال، بالاضافة إلى شركة ديمي البلجيكية و المصرية الهولندية للتكريك .

وأشار محمد عفان، مدير عام شركة الجرافات الإماراتية، أن شركته تعتبر هذا المشروع من أهم المشروعات التى تنافس عليها خلال المرحلة الراهنة فى السوق المصرية.

وحسب مسئول ميناء دمياط ينقسم المشرو ع إلى 3 مراحل، الأول الحفاظ على العمق التصميمى لدائرة الدوران والممر الملاحى، «16 مترًا»، ثم المرحلة الثانية، الوصول إلى عمق 17 مترًا، أما المرحلة الثالثة فالوصول إلى 18 مترًا.

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ومن المتوقع أن تتخطى تكلفة المشروع 1.2 مليار جنيه، خاصة أن هناك بعض المشروعات تعتمد على الوصول لهذا الغاطس، ويصل حجم التكريك المستهدف إلى قرابة 17 مليون متر مكعب.

وكان رئيس هيئة ميناء دمياط السابق، اللواء أيمن صالح، أشار فى تصريحات سابقة، إلى أن مشروع التعميق يخدم 3 مشروعات، تستدعى الوصول إلى عمق 18 مترًا للممر الملاحى، ودائرة الدوران، أولاها محطة الحاويات الثانية، إضافة إلى مشروع محطة متعددة الأغراض، تصل طول أرصفتها إلى 630 مترًا، وبعمق 17 مترًا، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة مليار جنيه.

كما تشمل المناقصة التي فازت بها الشركة الاماراتية أعمال تعميق وتطوير الممر الملاحي وأحواض الميناء وحوض الدوران للميناء وتحسين التربة شاملة أعمال التصميم، والتي تستغرق قرابة عام ونصف.

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وكانت شركة الجرافات الاماراتية قد فازت بعدد من المشروعات بالسوق المصرية، منها أعمال تكريك وتوسعة ببحيرة المنزلة في بقيمة 2.5 مليار جنيه، بالاضافة إلى أعمال تكريك الممر الملاحي بميناء الإسكندرية للوصول الى غاطس 19 مترا والتي لا تتخطى 14 متر تقريبا.

و بدأت الشركة عملها فى السوق المصرية منذ عام 2015، حيث كانت البداية بالمشاركة فى تنفيذ جزأ من مشروع قناة السويس الجديدة، ثم بعدها تم تنفيذ أحد المراحل بميناء السخنة، وتطوير ميناء الأدبية، وميناء برنيس بالبحر الأحمر، كما تقوم بتنفيذ عددا من المشروعات بالسوق المحلية، والتى تتركز فى ميناء الإسكندرية.

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وتمتلك الشركة على مستوى العالم نحو 110 معدات بحرية ما بين كراكات وقاطرات وأوناش، كما تضم 160 معدة بحرية من الباطن لتشغيلها فى المشروعات المسندة إليها، وتوجد نحو 30 إلى 40 معدة بحرية تعمل فى مشروعات الشركة بمصر.

وبدأت الشركة نشاطها فى الإمارات عام 1979، واستمر عملها بمجال الجرف البحرى حتى عام 2008، ثم تطور نشاطها ليشمل الإنشاءات البحرية وأعمال وتنفيذ شواطئ جديدة، وتنفيذ المنصات والأرصفة والخدمات لأعمال المشروعات البترولية.

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بقلم السيد فؤاد

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