«الجرافات الإماراتية» تبدأ تكريك رصيف سفاجا خلال أيام

قال مصدر مسئول لـ«المال»، إن شركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية ، ستبدأ أعمال تكريك الممر الملاحى ورصيف الحاويات بميناء سفاجا الجديد الجارى إنشاؤه حاليًّا، خلال أيام قليلة، وبتكلفة تصل إلى 21.5 مليون دولار.

ومن المقرر أن تستغرق أعمال التكريك ما يقرب من ثلاثة أشهر، وتصل إلى قرابة 17 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، باستخدام كراكة واحدة.

ويستهدف المشروع الوصول إلى عمق 17 مترًا فى رصيف الحاويات، للقدرة على استقبال كبرى سفن الحاويات، بجانب تكريك الممر الملاحى ليصل إلى 19 مترًا بدلًا من 14 مترًا العمق الحالي.

المشروع يأتى فى ضوء مواكبة خطة الدولة لتطوير الموانئ البحرية، ومن المتوقع إنهاء أعمال محطة الحاويات خلال أواخر عام 2023، وفقًا لتصريحات سابقة للواء محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر.