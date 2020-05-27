الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية يحقق 11.5 مليون جنيه في 9 أشهر

لم يتم افتتاح الجراج متعدد الطوابق بميناء الاسكندرية إلا الشهر الماضي رسميا من قبل وزير النقل إلا انه عمل تجريبيا خلال 9 أشهر وحقق خلالها 11.5 مليون جنيه

أظهرت بيانات هيئة ميناء الإسكندرية تحقيق التشغيل التجريبي للجراج متعدد الطوابق إقبالًا غير مسبوق من قبل السيارات المخزَّنة بالميناء، حيث بلغت إيرادات الجراج، منذ يوليو الماضي حتى نهاية مارس الماضي، 11.5 مليون جنيه، وذلك حسب مصدر مسئول بهيئة الميناء، في تصريحاته، لـ”المال”.

وتم إنهاء المشروع مؤخرًا بشكل رسمي، وتم افتتاحه عبر وزير النقل الفريق كامل الوزير، والذي بلغت تكلفته 407 ملايين جنيه، والمُقام على مساحة 15 ألف متر مسطح، ونفّذته “النيل العامة لإنشاء الطرق”، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، ويتكون من مستويات بسَعة تخزينية حوالي 3500 سيارة.

فئات انتظار السيارات بالميناء

كانت قد حددت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فئات المحاسبة فى أماكن وساحات الانتظار بالميناء للسيارات الملاكى وسيارات الركوب والنقل الثقيل، نهاية العام الماضي.

وذكرت الهيئة في قرارها أن رسوم انتظار السيارات الملاكى تبلغ 25 جنيهًا عن كل يوم ولمدة 14 يومًا و50 جنيهًا من اليوم الـ15 وحتى اليوم الـ21، فيما فرضت الميناء قيمة 100 جنيه، ومن اليوم الـ22 وحتى اليوم الـ45.

وتضمّن القرار فرض رسوم انتظار لسيارات الركوب الخفيف «الميكروباص والمينى باص والبيك اب» 50 جنيهًا عن كل يوم وحتى اليوم الـ14، وفرض 75 جنيهًا من اليوم الـ15 وحتى اليوم الـ22، فيما حددت 125 جنيهًا من اليوم الـ21 حتى اليوم الـ45.

دخول 6817 سيارة و150 معدة خلال مارس بـ2 مليون جنيه

في السياق نفسه أصدرت هيئة ميناء الإسكندرية تقريرًا عن أعمالها حتى نهاية مارس الماضي “كآخر إحصائية مجمعة للميناء”، والتي تضمنت دخول 6817 سيارة ملاكي، بالإضافة إلى 150 مُعَدّة للميناء خلال مارس فقط، وذلك مقابل 2 مليون جنيه.

و2340 طن حديد تسليح لإصلاح الطرق الداخلية للميناء

وكشف التقرير خطة الهيئة لصيانة الطرق بها الداخلية، حيث تم استقبال 2340 طن من حديد التسليح، خاصة بعد العديد من المطالبات بإصلاح الطرق داخلها، خاصة منطقة الحبوب.

كما تمّت زيادة أعداد العاملين بالهيئة، خاصة الورادي المسائية والليلية؛ وذلك بهدف زيادة المرور والسيطرة على أعمال الميناء، علاوة على زيادة عدد المراقبين بالمناطق ومتابعة معدلات الشحن والتفريغ، ما يؤدي إلى تقليل مدة مكوث السفن على الأرصفة، كما تم رفع 400 طن من المخلفات بالأرصفة المختلفة للميناء.

إنجاز 60% من الأسوار الجمركية حول أرض التجارية للأخشاب و25% من تخطيطها

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء 60% من إنشاء الأسوار الجمركية حول الأراضي التي تم ضمُّها من الشركة التجارية للأخشاب، والتي تصل إلى 44 فدانًا، وضمّها للميناء، والتي كان مخططًا لها أن يتم الانتهاء منها في نهاية مارس 2018.

كما تم الانتهاء بنسبة 25% من البنية التحتية للمنطقة الجديدة عبر شركة النيل للطرق العامة، والتي كان مخططًا أن يتم الانتهاء من تلك الأعمال بنسبة 42% بنهاية مارس الماضي، ومتوقع أن يتم الانتهاء من كل الأعمال بمنتصف ديسمبر 2020.

يُذكر أنه تم ضم تلك الأرض بالشراء من الشركة التجارية للأخشاب “التابعة للقابضة للنقل”، وتم إسناد عمليتين الأولى كانت إنشاء أسوار جمركية عليها، والأخرى تخطيط وإنشاء البنية التحتية لها بهدف إقامة منطقة لوجستية عليها.

تخطيط أرض التجارية للأخشاب بتكلفة 305 ملايين جنيه

ويجرى تخطيط تلك الأرض بتكلفة نحو 305 ملايين جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه فى ديسمبر 2020، ويسهم المشروع في توفير مساحات تخزين وتداول حاويات وبضائع عامة، خاصة أن ميناء الإسكندرية يعاني نقص مساحات التخزين.