«الجراجات الذكية»: محافظ القاهرة تعهد بحل أزمة «روكسي»

حصلت شركة الجراجات الذكية على وعد من محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، بحل مشكلة جراج روكسى، والمتمثلة فى عدم تطبيق قانون المرور الذى يتضمن منع الركن خارج الجراجات، الأمر الذى جعلها تتكبد خسائر باهظة.

وكشف العميد ماجد ظريف، المتحدث الرسمى للشركة، أن المحافظ قام مطلع الأسبوع الماضى بجولة مفاجئة للجراج وشاهد على أرض الواقع الأزمة التى تعانيها الشركة فى الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه وعد بعمل التنسيق اللازم مع الجهات المختصة لتحقيق الغرض من الجراج.

ولفت ظريف لـ«المال»، إلى أن جولة المحافظ للجراج جاءت بعد تقدم الشركة بمذكرة و شكوى رسمية لمجلس الوزراء من تضررها من ركنة السيارات فى محيط الجراج، موضحا أنه تم خفض التسعير لأكثر من مرة لتسجل 166 قرشًا للساعة بدلًا من 10 جنيهات، وسعر الاشتراك الشهرى للموظفين بقيمة 600 جنيه، لعدد 12 ساعة من 7 الصبح حتى 7 مساءً، بدلًا من 1500 جنيه، كانت مطبقة فى الفترة الماضية، لكن الأزمة لاتزال قائمة وهى عدم استخدام السيارات للجراج.

وأشار إلى أن الشركة خفضت قيمة الاشتراكات لأصحاب المحلات المحيطة بالجراج فى مصر الجديدة، ليسجل سعر الاشتراك الشهرى لعدد 12 ساعة (من 10 صباحًا وحتى 10 مساءً) 855 جنيهًا، بدلًا من 2000، بهدف جذب أصحاب السيارات لاستخدام الجراج بدلًا من الركن فى الشوارع الجانبية.

وأوضح «ظريف» أن إجمالى الإيرادات أصبحت لا تغطى تكلفة بند الكهرباء فقط من جملة المصروفات اليومية، لافتًا إلى أنها في انتظار تحقيق وعد المحافظ، بشن حملات مرورية، ومنع أصحاب السيارات من الركن فى الشوارع القريبة من الجراج.

كانت شركة الجراجات الذكية قررت فى سبتمبر 2019، إغلاق الجراج مؤقتًا للانتهاء من بعض التطويرات بعد اكتشافها ضرورة إجراء هيكلة داخلية فى الأنظمة المتحكمة فى آليات التشغيل، بهدف التسريع بدخول وخروج السيارات، لإرضاء العملاء وتقديم خدمة أفضل، خاصة أن هذه الأمور لم تكن معلومة بوضوح أثناء فترة التشغيل التجريبى فى أبريل 2019.

ويتكون جراج روكسى من 4 طوابق تحت سطح الأرض، بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع، ويتسع لحوالى 1700 سيارة (850 للمرحلة الأولى من المشروع و850 للثانية).

والجراج مدعم بـ 12 مصعدًا إلكترونيًا مزودًا ببطاريات لنقل السيارات من الداخل إلى الخارج والعكس، كما يتم فحص السيارة بالكامل إلكترونيًا بمجرد وقوفها على بطارية المصعد.

ويعد جراج روكسى أول جراج أتوماتيكى فى مصر، ويعمل آليًا دون تدخل للعنصر البشرى، وهو مزود بأعلى عوامل الأمان وأساليب مكافحة الحريق، والحفاظ على السيارات من السرقات والخدش والعوامل الجوية، وقامت محافظة القاهرة بتوقيع عقد إدارة تشغيل الجراج مع الشركة بنظام «Bot» لمدة 25 عامًا، وكان الهدف من المشروع عند طرحه، حل أزمة المرور فى منطقة مصر الجديدة، عبر إيجاد مكان انتظار للسيارات، والقضاء على الساحات العشوائية فى محيط ميدان روكسى.