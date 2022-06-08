«الجراجات الذكية» تنشئ المرحلة الثانية من مشروع «روكسى» بقيمة 200 مليون جنيه

تستعد شركة الجراجات الذكية، لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع جراج روكسى، باستثمارات تصل إلى 200 مليون جنيه، فور حصولها على التراخيص اللازمة، بحسب تصريحات العميد ماجد ظريف، المتحدث الرسمى للشركة.

الشركة قطعت شوطاً كبيراً فى إجراءات الحصول على التراخيص

وأضاف «ظريف» لـ«المال» أن الشركة قطعت شوطًا كبيرًا فى إجراءات الحصول على التراخيص الإنشائية اللازمة للمرحلة الثانية من المشروع، التى تشتمل 4 طوابق أسفل الأرض بطاقة استيعابية 550 سيارة ملاكى، ومتوقع ألا تتعدى فترة التنفيذ الفعلى للإنشاءات 12 شهرًا.

وأشار إلى أن جزءًا من استثمارات المشروع ستكون تمويلًا بنكيًا يتم التفاوض عليه فى الوقت الحالى، لافتًا إلى أن «الجراجات الذكية» تراهن على هذه المرحلة لتعويض ما فقدته من إيرادات فى جراج روكسى فى مرحلته الأولى القائمة حاليًا، لأنها ستكون تقليدية لا تعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير، ومن ثم الإيرادات يتوقع أن تغطى كل مصروفات التشغيل، وتحقيق هامش ربح مناسب.

وقدمت شركة الجراجات الذكية، العام الماضى، مذكرة لمجلس الوزراء لحل أزمة عدم تطبيق قانون المرور، الذى يتضمن منع الركن خارج الجراج فى منطقة مصر الجديدة، الأمر الذى جعلها تتكبد خسائر باهظة، رغم خفض أسعار الانتظار لتسجل 166 قرشًا للساعة بدلًا من 10 جنيهات، وسعر الاشتراك الشهرى للموظفين بقيمة 600 جنيه شهريًا، لعدد 12 ساعة من 7 الصبح حتى 7 مساءً، بدلًا من 1500 جنيه. واعتمدت الشركة فى مرحلته الأولى على أن تجعل الجراج أتوماتيكيًا بشكل كامل، ليعمل دون أى تدخل بشرى، مع تزويده بأعلى عوامل الأمان وأساليب مكافحة الحريق، بهدف الحفاظ على السيارات من الخدش والعوامل الجوية، والقضاء على الساحات العشوائية فى محيط ميدان روكسى، موقعة مع محافظة القاهرة عقد إدارة تشغيل الجراج بنظام «BOT» لمدة 25 عامًا.