الجدل يتواصل بعد تغيير اسم شركة مدينة نصر إلى «مدينة مصر»

استمرارا لحالة الجدل التي اعقبت قيام شركة مدينة نصر للإسكان بتغيير اسمها لـ”مدينة مصر”، فما بين هجوم ارتفعت وتيرته على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حتى وصل لقبة البرلمان، إلى ترحيب بفكرة تغيير الاسم ووصفه بالعبقري.

أمس الثلاثاء، تقدمت فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب بطلب إحاطة، موجها لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تغيير اسم شركة مدينة نصر للإسكان لـ”مدينة

طلب إحاطة فى البرلمان

“.

وقالت الشوباشي في طلب الاحاطة إن ما تم تداوله في أحد الاعلانات المرئية عن تعديل الاسم التجاري لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ليصبح مدينة مصر وما نتج عن ذلك من الجدل والغضب.

وأضافت لما كانت شركة مدينة نصر شركة عريقة تعبر عن حقبة زمنية هامه وتأسيس عمراني حديث إلا أننا نتحفظ قيامها بتعديل اسمها التجاري كما أن وصف مصر بالمدينة أمر غير مقبول لدى أغلبية الشعب المصري ولا يجوز على الدولة تمرير هذا الأمر مرور الكرام، ويجب وقف هذا التعديل والإعلان عنه لما يمس قيمة الدولة المصرية.

إجراء عبقري

فيما قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق، على عكس معظم التعليقات، أنا أرى أن تغيير اسم شركة

إلى مدينة مصر هو إجراء عبقري لسببين أساسيين، وهما نقل مجال نشاط الشركة إلى مختلف أنحاء الجمهورية، وليس مجرد منطقة مدينة نصر.

وأضاف، في تعليق له على وسائل التواصل الاجتماعي، يأتي السبب الثاني لمخاطبة الفئات الأعلى والتى كانت مهتمة بالسكن فى منطقة مدينة نصر إلى الفئات الأعلى دخلاً، والتى قد تكون على استعداد للانتقال إلى منتجعات أكثر رفاهية وذات مواصفات أعلى وهذا لايقلل بأى شكل من استمرارية أعمال الشركة فى منطقة مدينة نصر، مختتما، مبروك لإدارة الشركة وتمنياتنا لها بدوام التوفيق.

توسعات مرتقبة لمدينة مصر

كان عبدالله سلام الرئيس التنفيذي لشركة

والتعمير قد كشف في وقت سابق عن تغيير اسم الشركة ليصبح مدينة مصر.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن تغيير الاسم جاء ليتناسب مع الأفكار الجديدة للشركة والرغبة في إنشاء مدن عمرانية متكاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأطلقت الشركة منذ فترة ، المرحلة الأولى من مشروع راي، أحدث مرحلة في مشروعها سراي بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة.

ويقدم مشروع راي مجموعة متنوعة من الوحدات التي تلبي مختلف متطلبات العملاء مع تقديم المرحلة الأولى والتي تتكون من ڤيلات مستقلة تتراوح مساحتها من 212 إلى 239 مترًا مربعًا ووحدات التاون هاوس بمساحة 160 متر مربع.

مشروع سراي

ويعد راي هو أحدث مشروع داخل سراي – المشروع متعدد الاستخدامات بمساحة تبلغ 5.5 مليون متر مربع، والذي يتميز بموقعه الاستراتيجي على طريق القاهرة السويس على بعد 5 دقائق فقط من العاصمة الإدارية الجديدة، و10 دقائق من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، و15 دقيقة من الطريق الدائري.

ويمكن لقاطني راي الوصول إلى كافة الخدمات التي يوفرها مشروع سراي بما في ذلك نادي رياضي، ومنطقة تجارية، وفندق خمس نجوم.

ويوفر راي مجموعة واسعة من المساحات الخضراء والتصاميم المعمارية المتميزة وممرات المشاة.

تصميم عصري

وضع تصميم المشروع شركة Benoy- الشركة العالمية الرائدة في أعمال التصميم والاستشارات المعمارية.

وتعليقًا على إطلاق مشروع راي، قال المهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير: “يسعدنا الإعلان عن إطلاق مشروع آخر حيث نستهل عام 2023 ببداية واعدة

واستمرارا لاستراتيجية النمو القوية التي تبنتها الشركة، أعلنت مدينة نصر للإسكان عن إطلاق العديد من المشروعات منذ بداية العام مع إطلاق المرحلة الثانية من مشروع Clubside في تاج سيتي وتقديم مفهوم “الملكية العقارية الجزئية” لأول مرة في السوق المصري من خلال The Hoft، والذي يضم وحدات سكنية فندقية وتجارية ومكاتب عمل مشتركة واخرى إدارية، كلها في مبنى واحد.