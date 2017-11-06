الجبير: سنعلن أسباب حملة التوقيف بالسعودية عقب انتهاء التحقيقات

الحملة رسالة للمستثمرين بأنهم يتنافسون بعدالة ونزاهة وليسوا معرضين لأشخاص يستغلون مناصبهمسي إن إنقال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، الاثنين، إن بلاده لا تتساهل فيما يتعلق بقضايا الفساد أو الإهدار أو سوء الإدارة، مؤكدا أن السلطات لديها أسباب تحركت على أساها حملة التوقيف. وأوضح أن تلك

الحملة رسالة للمستثمرين بأنهم يتنافسون بعدالة ونزاهة وليسوا معرضين لأشخاص يستغلون مناصبهم



سي إن إن

قال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، الاثنين، إن بلاده لا تتساهل فيما يتعلق بقضايا الفساد أو الإهدار أو سوء الإدارة، مؤكدا أن السلطات لديها أسباب تحركت على أساها حملة التوقيف.

وأوضح أن تلك الأسباب ستعلن عقب انتهاء التحقيقات.

ونفي الجبير تصريحاته تلك في مقابلة حصرية مع سي إن إن ، أن تكون الحملة على خلفية سياسية أو تستهدف معارضين، وتابع :”لم نعد نتحمل الفساد أو هدر المال العام لأنها تحد من قدرتنا على تحسين مستوى معيشة مواطنينا”.

وتابع :”نريد ان يشعر المستثمرون بالثقة في أنظمتنا وأنهم يتنافسون بعدالة ونزاهة مع اي شركة أخرى، ولسوا معرضين لأشخاص يستغلون مناصبهم أو نفوذهم لتأمين صفقات أفضل”.