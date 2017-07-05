الجبير: تركيا أبلغتنا بأن موقفها محايد .. ونتمنى أن تظل كذلك

سيـــاســة

متابعات: قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودي إن تركيا أبلغته بأن موقفها من الأزمة مع قطر "محايد". وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزارء خارجية مصر والإمارات والبحرين، ينعقد حاليا بالقاهرة، :"نتمنى ونأمل أن تظل تركيا على الحياد".