الجبيرا فينشرز تستحوذ علي حصة غير حاكمة فىPOS ROCKET بقيمة 1.5 مليون دولار

أحمد علي: كشف زياد مختار، الشريك المؤسس بصندوق الجبيرا فينشرز، عن استحوذ الصندوق المتخصص في الشركات الناشئة، علي حصة غير حاكمة بشركة POS ROCKET بقيمة بلغت 1.5 مليون دولار. وأضاف في تصريحات لـ "المال"، أن شركة POS Rocket الأردنية تعمل بمجال البرمجيات، وأنظمة البيع الإلكترونية، مش



أحمد علي:



كشف زياد مختار، الشريك المؤسس بصندوق الجبيرا فينشرز، عن استحوذ الصندوق المتخصص في الشركات الناشئة، علي حصة غير حاكمة بشركة POS ROCKET بقيمة بلغت 1.5 مليون دولار.

وأضاف في تصريحات لـ “المال”، أن شركة POS Rocket الأردنية تعمل بمجال البرمجيات، وأنظمة البيع الإلكترونية، مشيراً إلي أنها شركة أردنية تمتلك فرعا بمصر.

وأوضح أن الصندوق قرر الاستحواذ علي تلك الحصة التي رفض الإفصاح عن نسبتها بعد دراسات مكثفة حول POS ROCKET، ومدي قدرتها علي تحقيق الأرباح بشكل مستمر.

وتقدم POS ROCKET التي تأسست في عام 2016 بالأردن، خدمات البرمجيات وأنظمة البيع للشركات، مثل المطاعم التي تحتاج إلي أنظمة إلكترونية في معاملاتها الحسابية.

ووفقا لتصريحات زيد الحسبان، مؤسس شركة POS ROCKEt ، فإن شركته لا تقدم أنظمة لحساب إجمالي المبيعات وصافي الربح، لكنها نجحت في إدخال بعداً جديداً يتمثل في استخدام تكنولوجيا “البلوكشتين”، وآليات التعلم الإلكتروني.

وقال إن الصندوق يتفاوض مع عدة جهات محلية وأجنبية، لزيادة رأسماله بقيمة 20 مليون دولار، بهدف الوصول إلى 60 مليون دولار، ومن بين تلك الجهات مؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك الأوروبى للتعمير والتنمية EBRD.

و«الجبرا فينتشرز» هى شركة حديثة التأسيس لرأس المال المخاطر، يديرها 4 شركاء، هم كريم حسين، وطارق أسعد، وزياد مختار، ود.خالد إسماعيل، وتهدف إلى مساعدة الجيل الجديد من المبدعين ورواد الأعمال على بناء قادة متميزين للسوق، والارتقاء بالمنظومة المصرية النامية لريادة الأعمال.

ويُخطط الصندوق للاستثمار فى 20 إلى 25 شركة تعمل بمجال التكنولوجيا، والتى تدعم التكنولوجيا فى مجالات مختلفة، مثل التكنولوجيا المالية، ومنصات الصناعة والتجارة الإلكترونية، وإنترنت المستهلكين، وتتراوح الاستثمارات بالشركة الواحدة فى الأغلب بين 500 ألف إلى 4 ملايين دولار.

