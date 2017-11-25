الجبهة الوطنية الفرنسي يدين حادث تفجير مسجد الروضة الإرهابي

وكالات:أعرب حزب الجبهة الوطنية الفرنسي برئاسة، مارين لوبن، عن إدانته الشديدة للهجوم الارهابي «الشنيع»، الذي استهدف مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء أثناء صلاة الجمعة ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والمصابين.وتقدم حزب الجبهة الوطنية، في بيان رسمي صادر، مساء الجمعة، عن خالص التع

وكالات:

أعرب حزب الجبهة الوطنية الفرنسي برئاسة، مارين لوبن، عن إدانته الشديدة للهجوم الارهابي «الشنيع»، الذي استهدف مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء أثناء صلاة الجمعة ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والمصابين.

وتقدم حزب الجبهة الوطنية، في بيان رسمي صادر، مساء الجمعة، عن خالص التعازي لاسر الضحايا وللشعب المصري.

وشدد على ضرورة وقوف فرنسا أكثر من أي وقت مضي بجانب كل الدول التي تجعل من أولوياتها محاربة الإرهاب والتطرف بدءا من مصر ورئيسها عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن هذا الاعتداء يذكر بشكل كبير بأن الهزائم المتتالية التي مني بها داعش في سوريا والعراق لا يجب أن تدفع إلى خفض الحذر، متوقعا أن يستمر الإرهاب بوسائل أخرى وفي أماكن مختلفة.