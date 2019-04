الجبل بيننا يفتتح القاهرة السينمائي الدولي

في نسخته رقم 39 في الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر المقبل

خالد بدر الدين

تستضيف القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته التاسعة والثلاثون خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر المقبل ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية الفنان المصري حسين فهمي الرئيس السابق للمهرجان.

وذكرت وكالة رويترز إن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اختار فيلم الجبل بيننا The Mountain Between Us للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد – الذى سيشارك فى لجنة التحكيم – وبطولة البريطانيين النجمة كيت وينسليت والنجم إدريس ألبا للعرض في افتتاح هذة الدورة.

وقال المركز الصحفي للمهرجان في بيان اليوم السبت إنه كان مقررا عرض الفيلم في مصر في نفس توقيت عرضه بالولايات المتحدة الأمريكية في الأسبوع الأول من أكتوبر إلا أن الناقد يوسف شريف رزق الله المدير الفني للمهرجان طلب من أبو أسعد وموزع الفيلم أنطوان زند إقناع شركة فوكس القرن العشرين بتأجيل طرحه في دور السينما بمصر لما بعد عرضه بافتتاح المهرجان.

وتدور أحداث الفيلم حول كيت وينسليت التى تجسد دور صحفية ألغيت رحلة طيران كانت ستقلها من مجينة إيداهو إلى مدينة نيويورك بينما يؤدي ألبا دور طبيب أعصاب كان سيستقل نفس الطائرة فيتفقان على استئجار طائرة صغيرة تقلهما إلى مدينة دنفر ليلحقا بطائرة متجهة إلى نيويورك و لكن في الطريق يصاب قائد الطائرة بأزمة قلبية ويواجه الاثنان الكثير من المصاعب.

وأشار المركز الصحفي إلى أن ماجدة واصف رئيسة المهرجان وجهت الدعوة إلى كيت وينسليت وألبا لحضور المهرجان المصنف ضمن 15 مهرجانا سينمائيا تحمل الصفة الدولية بالعالم.