الجبلي: لقاء رئيس الوزراء مع كبار المستثمرين الإماراتيين تطرق لحل المشكلات ورؤية مصر لدور القطاع الخاص

كشف الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيي ن.

جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقال الجبلي: “هدف الزيارة في إطار مبادرة العاهل الأردني ورئيسي الإمارات ومصر لإرساء مبادرة التعاون الثلاثي الأردني الإماراتي المصري للتكامل الصناعي وأهميتها في إقامة شراكة استراتيجية تدعم وتعزز التكامل الصناعي في البلدان الشقيقة الثلاثة”.



وأضاف: “رئيس الوزراء التقى مجموعة من المستثمرين الإمارتيين في مصر حيث عرض خطة مصر في المرحلة القادمة لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار ولستعرض خطة مصر لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار في مدن الجيل الرابع والإعفاءات الضريبية”.

وتابع: “هؤلاء كبار مستثمري الإمارات في مصر في عدد من القطاعات السياحة والزراعة والصناعة وكان لديهم عدد من الاستفسارات فيما يخص تعامل مصر الفترة القادمة مع سعر الصرف والديون وغيرها وبعض الإجراءات المتعلقة بالإجراءات وتحدث الوزراء المعنيين كله في مجاله”.

وحول وجود مشكلات لبعض المستثمرين وتم عرضها اليوم أجاب الجبلي قائلاً : ” نعم عرض بعض المستثمرون في القطاع الزراعي مشكلة تسجيل الاراضي الزراعية حيث كأنت أحد المشكلات التي طرحت اليوم في اللقاء ووزير الزراعة وعد بالتعامل مع الأمر”.

وبين أن رئيس الوزراء عرض الرؤية المصرية لدور القطاع الخاص وماستقدمه من من فرص الفترة القادمة ولكن لم يعرض عليهم قطاعات بعينها”.

وكشف أن يوم الغد سيشهد لقاء على مستوى الوفود الرسمية ربما يسفر عن توقيع اتفاقات.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، بمقر إقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر وجذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة. جاء ذلك في مستهل زيارة رئيس الوزراء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت.