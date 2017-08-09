الجبلاية يكافئ إبراهيم نور الدين بإدارته لنهائى الكأس

على المصرى وعد المهندس هانى أبوريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، بإدارة نهائي كأس مصر، الذى سيقام يوم الثلاثاء المقبل، كرد اعتبار للحكم الشاب، بعد التعدي عليه من قبل لاعبي الفيصلي الأردني، في مباراتهم أمام الترجي التونسي، في نهائي البطولة العربية. واجتمع أبو ريد

على المصرى

وعد المهندس هانى أبوريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، بإدارة نهائي كأس مصر، الذى سيقام يوم الثلاثاء المقبل، كرد اعتبار للحكم الشاب، بعد التعدي عليه من قبل لاعبي الفيصلي الأردني، في مباراتهم أمام الترجي التونسي، في نهائي البطولة العربية.

واجتمع أبو ريدة، بنور الدين، فى مقر الاتحاد بالجزيرة، فى حضور أعضاء مجلس إدارة الجبلاية، وعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، وحرصوا على تأكيد الدعم الكامل لمسيرة الحكم الدولي، خاصة أنه سيدير مباراة إفريقية هامة خلال الأيام القادمة، وجميع حكام مصر الذين يعتز بهم الاتحاد ويمنحهم المساندة الكاملة، باعتبارهم عنصر هام من عناصر اللعبة.

وشهدت المباراة تطاولًا بالأيدى والأرجل من لاعبى وإداريى الفيصلى، على نور الدين، بسبب بعض الاعتراضات على القرارات التحكيمية، ومنها احتساب هدف ثالث للترجي من تسلل، بجانب تغاضي نور الدين عن إيقاف اللعب بعد إصابة إبراهيم دلدوم، نتيجة التحام بدون كرة مع أحد لاعبي الترجي، ليحرم الفيصلى من الفوز باللقب للمرة الأولى فى تاريخه، ويفوز الترجى بلقب البطولة العربية في نسخة 2017.