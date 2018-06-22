الجبلاية ترد على بيع تذاكر مباراة مصر وروسيا المخصصة لعائلات اللاعبين

علي المصريأكد المهندس أحمد مجاهد، المتحدث الرسمي لاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو مجلس الإدارة، أن تذاكر مباراة مصر والسعودية المقرر إقامتها، الإثنين المقبل، بمدينة فولجاجراد، لا تزال متاحة لأي ممن يحتاجونها، وأن إدارة البعثة مستمرة في فتح باب الحصول عليها من خلال مقرها في مدينة المباراة اعتبارًا

علي المصري

أكد المهندس أحمد مجاهد، المتحدث الرسمي لاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو مجلس الإدارة، أن تذاكر مباراة مصر والسعودية المقرر إقامتها، الإثنين المقبل، بمدينة فولجاجراد، لا تزال متاحة لأي ممن يحتاجونها، وأن إدارة البعثة مستمرة في فتح باب الحصول عليها من خلال مقرها في مدينة المباراة اعتبارًا من غد السبت لدى وصولها إلى هناك، كما حدث تماماً في المباراتين السابقتين.

وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن الباب سيظل مفتوحاً للتذاكر حتى موعد المباراة، كاشفًا عن أن حصة مصر من تذاكر مباراتيها أوروجواي وروسيالم تنفد ولا تزال متبقية مع إدارة البعثة، التي تنوي تقديم كشف بما تسلمته والمباع منها بأرقامها ستعلن عنه فور انتهاء البطولة.

وقال مجاهد إن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، سبق وأعلن عن استعداده لإعادة ثمن التذاكر لأصحابها الراغبين في ذلك إذا تمكنت من إعادة بيعها وخصم نسبة 10‎%‎ من قيمتها.

واختتم عضو مجلس إدارة الاتحاد أن مكاتب الفيفا المسئولة عن التذاكر والمسئولين عن دخول الجماهير لم يخطرونا بأي مشكلة، خاصة بحاملي التذاكر المخصصة للاتحاد المصري.

كان أحد أبناء أعضاء اتحاد الكرة، قد قام ببيع التذاكر للجماهير بأضعاف ثمنها، في مدينة سان بطرسبرج، أمام فندق إقامة المنتخب المصري، قبل مباراة روسيا، بالجولة الثانية للمجموعة الأولى بالمونديال.

كشف مشجع مصري، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن تفاصيل مثيرة في تلك الأزمة، وأكد المشجع أنه لم يستطع حجز تذكرة لمباراة مصر وروسيا عبر الإنترنت لبيع التذاكر، ما جعله يتوقع ضعف حصة مصر في مواجهة روسيا صاحبة الأرض، إلا أنه فوجئ بحضور مصري كبير للمباراة.

وأضاف: “أنه ذهب إلى فندق إقامة منتخب مصر في مدينة سان بطرسبرج قبل المباراة، وحصل على التذكرة بثلاثة أضعاف قيمتها من خلال نجل أحد مسئولي اتحاد الكرة”، ونشر المشجع، صورة له في فندق المنتخب، بخلاف صورة للتذكرة المكتوب عليها أنها مخصصة لأسر اللاعبين”.

وتواصل المشجع مع إحدى القنوات الرياضية المصرية، وتحدث عن وجود عدد كبير من المشجعين، الذين لم يجدوا تذاكر لمباراة روسيا وتواجدوا في فندق الإقامة للحصول على التذكرة الخاصة بهذا اللقاء، من جانب نجل أحد المسئولين.