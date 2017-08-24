الجبرا فينشرز يستحوذ على حصص بـelmenus.com وGoodsmart

يتفاوض لزيادة رأسماله لـ60 مليون دولاركتب – أحمد على:كشف زياد مختار، الشريك المؤسس لصندوق الجبرا فنشرز، أن الصندوق استحوذ على حصة – لم يفصح عنها - بالموقع الإلكترونى «elmenus.com»، المتخصص فى توفير كل المعلومات عن قوائم الطعام بمطاعم ومحلات مصر المختلفة، وذلك بقيمة 1.5 م

يتفاوض لزيادة رأسماله لـ60 مليون دولار





كتب – أحمد على:

كشف زياد مختار، الشريك المؤسس لصندوق الجبرا فنشرز، أن الصندوق استحوذ على حصة – لم يفصح عنها – بالموقع الإلكترونى «elmenus.com»، المتخصص فى توفير كل المعلومات عن قوائم الطعام بمطاعم ومحلات مصر المختلفة، وذلك بقيمة 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى حصة بشركة Goodsmart، المتخصصة فى خدمة البقالة عبر الإنترنت، بقيمة 750 الف دولار.

ويوفر موقع المنيوز Elmenus.com أكثر من 1500 قائمة طعام، ويبلغ عدد زائريه نحو 1.5 مليون زائر شهريًا.

أما «good smart»، فهو يمكن العملاء أن يختاروا من بين آلاف المنتجات المنزلية، وسلع البقالة، من عدد كبير من السوبر ماركت والمتاجر فى القاهرة، وتعمل الخدمة حالياً فى نطاق مدينة ٦ أكتوبر والشيخ زايد.

وقال مختار إن الصندوق يتفاوض مع عدة جهات محلية وأجنبية، لزيادة رأسماله بـ 20 مليون دولار، بهدف الوصول به إلى 60 مليون دولار، ومن بين تلك الجهات، مؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك الأوروبى للتعمير والتنمية EBRD.

و«الجبرا فينتشرز» هى شركة حديثة التأسيس لرأس المال المخاطر. يديرها 4 شركاء، هم كريم حسين، وطارق أسعد، وزياد مختار، ود.خالد إسماعيل، وتهدف إلى مساعدة الجيل الجديد من المبدعين ورواد الأعمال بناء قادة متميزين للسوق، والارتقاء بالمنظومة المصرية النامية لريادة الأعمال.

ويُخطط الصندوق للاستثمار فى 20 إلى 25 شركة تعمل بمجال التكنولوجيا، والتى تدعم التكنولوجيا فى مجالات مختلفة، مثل التكنولوجيا المالية، ومنصات الصناعة والتجارة الإلكترونية، وإنترنت المستهلكين، وتتراوح الاستثمارات بالشركة الواحدة فى الأغلب ما بين 500 ألف إلى 4 ملايين دولار.