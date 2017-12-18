الجبرا فينتشرز تستثمر 4.5 ملايين دولار فى 4 شركات ناشئة

أحمد على كشف الشريك المؤسس لصندوق رأسمال المخاطر «الجبرا فينتشرز»، زياد مختار، أن شركته ضخت استثمارات قدرت بـ 4.5 مليون دولار، عبر الاستحواذ على حصص 4 شركات، قبل نهاية العام الجارى. وأضاف مختار لـ«المال»، أن شركته تستهدف زيادة حجم الاستثمارات…

أحمد على

كشف الشريك المؤسس لصندوق رأسمال المخاطر «الجبرا فينتشرز»، زياد مختار، أن شركته ضخت استثمارات قدرت بـ 4.5 مليون دولار، عبر الاستحواذ على حصص 4 شركات، قبل نهاية العام الجارى.

وأضاف مختار لـ«المال»، أن شركته تستهدف زيادة حجم الاستثمارات المضخة خلال العام الجارى إلى 6 ملايين دولار، وتدرس مجموعة من الشركات المستهدف الاستحواذ عليها.

واستحوذ الصندوق على حصص فى 4 شركات حتى اللحظة، هى «فى الخدمة»، التى ضخ فيها 5 ملايين دولار بالتعاون مع صندوق «جلينت»، بجانب الاستثمار فى شركة «المانيوز» بقيمة 1.5 مليون دولار، وضخ 1.5 مليون دولار تقريبا فى شركة Eventtus.

وأوضح أن شركته تعتزم الاستحواذ على حصص بشركتين، إحداهما فى الإمارات، والأخرى الأردن، فى إطار التوسع الخارجى للشركة.

وأشار إلى أن شركته تستهدف من الاستحواذات الخارجية المحتملة استغلال الأسواق المصرية، والأردنية، والإماراتية، وفتحها للشركات التابعة لـ الجبرا فينتشرز«، فى إطار سياسة زيادة إيرادات تلك الشركات وتعظيم أرباحها.

وتتفاوض «الجبرا فينتشرز» مع جهات دولية منها المساهمين الحاليين من أجل المشاركة فى زيادة حجم الصندوق بـ 10 ملايين دولار، ليصل إلى 50 مليون دولار، خلال 6 أشهر المقبلة.

ويخطط الصندوق لإنهاء المرحلة الأاولى من عمره البالغ 10 أعوام، من تارخ التأسيس فى نهاية 2016 الماضى، الخاصة بالاستحواذات على شركات ناشئة فى 2020 المقبل، على أن تستكمل باق فترته الزمنية فى إدارة الشركات التى استحوذ عليها.

وتأسس «الجبرا فينتشرز» نهاية 2016 الماضى، بحجم بلغ 40 مليون دولار، بمساهمة «سيسكو» Cisco Investments وصندوق الاستثمار المصرى الأمريكى (EAEF)، البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).