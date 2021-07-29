طاقة

«الجايكا» يهدي رئيس تنظيم الكهرباء جائزة الممثل الرئيسي للهيئة بمصر

لاسهاماته في مشروعات الطاقة المتجددة والتعاون مع الجايكا
عمر سالم 8:20 ص, الخميس, 29 يوليو 21 8:20 ص, الخميس, 29 يوليو 21

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قام مكتب الجايكا بمصر بقيادة اومورا يوشيفومي بإهداء جائزة الممثل الرئيسي لمكتب جايكا مصر الى الدكتور محمد موسي عمران الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تقديراً لجهوده المتميزة في دعم مشاريع جايكا في مصر.

كما ساهم عمران في تعزيز وتشجيع التعاون بين مصر واليابان طوال مسيرته الحافلة في عمله بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك بمقر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالقاهرة، وبحضور مجموعة من قيادات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وفريق ادارة قطاع الكهرباء بالجايكا.

صورة من التكريم

وقال اومورا إن الدكتور عمران له تاريخ حافل مع الجايكا منذ أن شارك في أحد الدورات التدريبية لجايكا في مدينة أوكيناوا باليابان منذ قرابة عشرين عاماً، ولقد إزدهرت محفظة قطاع الكهرباء بالجايكا بالتنسيق والمتابعة مع دكتور عمران عبر السنوات الماضية.

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واضاف انه في ظل تواجد عمران على رأس قطاع البحوث والتخطيط والتعاون الدولي بالوزارة تم تنفيذ 20 مشروعاً بإجمالي 2.3 مليار ين ياباني لدعم أمن الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، حيث أن قطاع الكهرباء يحظي بالنصيب الأكبر في محفظة الجايكا بما يمثل ثلثها.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمران قد ساهم في إعداد وتفعيل دعم الموازنة من قبل الجايكا لقطاع الكهرباء من خلال التعاون والتوصل الى اتفاق مع البعثة اليابانية الخاصة بتقصي الحقائق في ديسمبر 2019 ، مما مهد الطريق لإستكمال الاتفاق على هذا الدعم بنجاح في يونيو 2020 على الرغم من تحديات وباء كورونا.

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وقام اومورا بتسليم الدكتور عمران شهادة تقدير ودرع مُعرباً عن خالص تهنئته القلبية وامتنانه وتقديره للدكتور عمران لتعاونه المستمر والمثمر، وتطلعه لمواصلة العمل معه من أجل المزيد من الانجازات التي تحقق الرفاهية والازدهار لشعبي البلدين.

من جانبه، أعرب الدكتور عمران عن خالص شكره وتقديره لمكتب جايكا مصر وقياداته معرباً عن امتنانه لهذا التكريم، كما أعرب عن خالص احترامه وتقديره لمؤسسة جايكا وحكومة وشعب اليابان الصديق.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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