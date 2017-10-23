الجايكا: مستمرون فى التعاون مع التعليم لتفعيل المدارس اليابانية

هاجر عمرانقال مصدر مطلع من هيئة التعاون الدولى اليابانية، إن الهيئة مستمرة فى التعاون مع الحكومة فى إنشاء نظام المدارس اليابانية، مؤكدا أنه لم يتم الإلغاء بشكل كامل، وإنما تأجيل المشروع إلى الفصل الدراسى الثانى، أو العام المقبل، رافضا الإدلاء بأى معلومات عن أسباب التأجيل.وتابع أن التأجيل قرار وز

هاجر عمران

قال مصدر مطلع من هيئة التعاون الدولى اليابانية، إن الهيئة مستمرة فى التعاون مع الحكومة فى إنشاء نظام المدارس اليابانية، مؤكدا أنه لم يتم الإلغاء بشكل كامل، وإنما تأجيل المشروع إلى الفصل الدراسى الثانى، أو العام المقبل، رافضا الإدلاء بأى معلومات عن أسباب التأجيل.

وتابع أن التأجيل قرار وزارة التربية والتعليم المصرية، موضحا أن الهيئة اليابانية تتولى التصميم و التدريب، أما توقيت تفعيل النظام فهو مسئولية الحكومة المصرية.

جدير بالذكر أن الحكومتين المصرية و اليابانية، أسستا شراكة جديدة فى التعليم، إثر زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى طوكيو العام الماضى، و تستهدف دعم التعليم بشكل شامل، وتندرج تحتها 5 محاور أساسية، الأولى دعم التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة، ودعم التعليم الأساسى، ودعم التعليم الفنى، والرابعة التعليم العالى، وأخيرا منح فرص الدراسة والتدريب باليابان.

كان يوساكو نكاوكا، ممثل هيئة التعاون الدولى اليابانية، ومسئول قطاع التعليم بها قد قال لـ”المال”، فى تصريحات سابقة، إن بلاده تدرس توفير دعم مالى لميزانية وزارة التربية والتعليم، لضمان تنفيذ نظام المدارس اليابانية، كما أنها أرسلت بالفعل نحو 10 خبراء إلى الوزارة فى إطار التدريب على تفعيل النظام .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم 27 سبتمبر الماضى، فتح التقديم لـ 8 مدارس مصرية يابانية، بعدد من محافظات الجمهورية هى القاهرة والإسكندرية والمنوفية وبنى سويف وأسيوط والمنيا، واستمر التقديم الإلكترونى لمدة أسبوع ، ثم ما لبثت أن أعلنت عن تأجيلها إلى أجل غير مسمى.