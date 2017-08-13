الجايكا تمول أول دبلومة مهنية للتأمين متناهى الصغر فى مصر

الشاذلى جمعة : كشف عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ورئيس معهد التأمين المصرى، أنه تم الاتفاق بين معهد التأمين ووكالة اليابان للتعاون الدولى "الجايكا" بالتعاون مع معهد الخدمات المالية التابع للهيئة الهامة للرقابة المالية على تنظيم أول دبلومة مهنية للتأمين على المشروعات متناهية الصغر والصغ

الشاذلى جمعة :

كشف عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ورئيس معهد التأمين المصرى، أنه تم الاتفاق بين معهد التأمين ووكالة اليابان للتعاون الدولى “الجايكا” بالتعاون مع معهد الخدمات المالية التابع للهيئة الهامة للرقابة المالية على تنظيم أول دبلومة مهنية للتأمين على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وذلك خلال الشهر الجارى أو المقبل.

وأضاف قطب أن الجايكا ستقوم بتمويل الدبلومة بجانب جلب مدربين كنديين وفرنسيين لتدريب عدد من المدربين المصريين والذين سوف يتولون بعد ذلك تدريب كوادر قطاع التأمين على ذلك النوع الواعد من التأمين.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت ضوابط تنظم التأمين متناهي الصغر في مصر والتي تتيح إمكان إصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيًّا، وحدد القرار فروع التأمين متناهي الصغر لتشمل تأمينات الأشخاص (الحياة) بجميع أنواعها، والحوادث الشخصية والتأمين الطبي طويل الأجل، وتشمل أيضًا تأمينات الممتلكات والمسئوليات في جميع الفروع، عدا البترول والسيارات والطائرات والسفن (باستثناء مراكب الصيد) وأخطار النقل البرى والبحري والجوى.