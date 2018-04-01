الجايكا تسعى لنقل التجربة الفلبينية فى التأمين متناهى الصغر إلى مصر

الشاذلى جمعة:تسعى هيئة المعونة اليابانية «الجايكا» لنشر التجربة الفلبينية فى التأمين متناهى الصغر إلى مصر، عبر قيامها مؤخرا بتنظيم زيارة لوفد مصرى من معهد التأمين المصرى للاطلاع على تلك التجربة للاستفادة منها فى السوق المصرية.قال سمير محمود، المدير التنفيذى لدبلومة التسويق بمعهد التأ

الشاذلى جمعة:

تسعى هيئة المعونة اليابانية «الجايكا» لنشر التجربة الفلبينية فى التأمين متناهى الصغر إلى مصر، عبر قيامها مؤخرا بتنظيم زيارة لوفد مصرى من معهد التأمين المصرى للاطلاع على تلك التجربة للاستفادة منها فى السوق المصرية.

قال سمير محمود، المدير التنفيذى لدبلومة التسويق بمعهد التأمين المصرى، إن تجربة مشروع التأمين متناهى الصغر يعد من أهم المشروعات الاقتصادية التى تمت بالفلبين خلال السنوات الخمس الأخيرة، لافتا إلى الزيادة الكبيرة التى حدثت فى عدد الأشخاص الذين شملتهم التغطيات التأمينية سواء بمنتجات تأمينات الحياة أو الممتلكات أو التأمين الطبى.

وأضاف محمود أنه اطلع شخصيا مع الوفد المصرى على التجربة الفلبينية من خلال الجولة التى ترعاها هيئة المعونة اليابانية «الجايكا»، كاشفا أنه يوجد حوالى 100 شركة تأمين بالفلبين منها 37 شركة لتأمينات الحياة و63 شركة تأمين ممتلكات وطبى، ومن بين المائة شركة يوجد 11 تصدر وثائق تأمين متناهى الصغر بجميع أنواعه.

وأشار إلى أنه تم عقد عدة لقاءات داخل العاصمة مانيلا مع جهات الاختصاص بدءا باللجنة العليا للتشريع الخاص بالتأمين للوقوف على المعالجات القانونية والتشريعية للمعاملات المالية وحجم المسؤليات المتبادلة بين الشركات والعملاء، وحضور لقاء مطول مع أنطونيس مالاجارديس، رئيس مكتب المعونة الألمانية بالفلبين وفريق عمله للوقوف على مدى الدعم الذى يحصل عليه التأمين متناهى الصغر عالميا.

إضافة إلى عقد لقاءات مع السيد جيرى لود، العضو المنتدب لأكبر شركة تأمين للمتناهى الصغر بالفلبين تخدم 18 مليون عميل عن طريق شراكة لقنوات توزيع هى الأكثر انتشارا على مستوى الفلبين، وهى شركة «بايونيرز» التى تملك أكثر 2200 مكتب بأنحاء الجمهورية.

وكشف أن أبرز عوامل نجاح التجربة الفلبينية فى التأمين متناهى الصغر هو ارتفاع مستوى الوعى التأمينى لدى الأفراد من خلال قيام عدد كبير من الشركات بتنظيم حملات فى وسائل إعلام مرئية ومسموعة ومقروءة وتنظيم ورش عمل ومنتديات، وكذلك مشاركة الحكومة فى تنظيم حملات لنشر الوعى بالتعاون مع الشركات بجانب التعاقد مع البنوك الزراعية والتجارية فى تسويق وتوزيع منتجات التأمين متناهى الصغر.

وأكد أن أسعار وأقساط التأمين متناهى الصغر فى الفلبين تتناسب مع التغطيات وقدرات العملاء، مشيرا إلى أن أقل قسط لوثيقة متناهى صغر هناك قسطها يعادل 120 جنيها مصريا سنويا أى 10 جنيهات شهريا وتغطى مخاطر الوفاة وممتلكات المشروع بمبلغ تأمين 300 -7000 آلاف جنيه، مع التزام الشركات بسرعة صرف التعويض والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء لكسب ثقتهم ونيل رضاهم.

وقال إن هناك وعيا كبيرا فى فرع التأمين الطبى وساعد على ذلك المستشفيات، ولافتا إلى أن القوانين المنظمة لقطاع التأمين تقف حكم عدل بين العميل والشركات بهدف تنظيم السوق.

وعلى مدار أيام التقى الوفد بمطورى خدمات الإنترنت ووسائل الخدمات الإلكترونية ومراكز تحصيل الأقساط الخاصة بالـتأمين والتمويل متناهى الصغر.

ولفت إلى وجود معهد تأمين آسيا والمحيط الباسيفيكى بالفلبين والذى يعد الأكبر بقارة آسيا، والذى يخدم معظم البلدان الأسيوية سواء من داخل الفلبين أو خارجها لمعرفة نوعية المواد التعليمية والبرامج وكذلك المناهج الدراسية ومدة كل منها للحصول على الشهادات المؤهلة لسوق العمل المحلى بقطاع التأمين.

كما قام الوفد بعدة زيارات خارج العاصمة مانيلا لمجموعة من القرى الفقيرة لمعرفة كيفية التسويق بهذه المناطق النائية، والتى تعد بمثابة عملية غير سهلة نسبيا طبقا للطبيعة الجغرافية لعدد سبعة آلاف ومائة جزيرة هى المكون الأرضى لجمهورية الفلبين.

وكشف أنه لكى يتم نقل التجربة الفلبينية فى مصر نحتاج إلى زيادة عدد شركات التأمين والاهتمام بشريحة عملاء متناهى الصغر وتنويع المنتجات بما يتناسب مع حاجة الناس، خاصة عملاء متناهى الصغر لمحدودى الدخل وطبقات العمال والفلاحين، وكذلك تغطية المحاصيل الزراعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مع تفهم المؤسسات المالية والإدارية والقانونية لأهمية هذا النوع من المشروعات القومية ودعمه بجانب زيادة الوعى التأمينى وحملات نشر الوعى عملا بالتجربة الفلبينية فى هذا الإطار.

وأضاف محمود أنه فى غضون عدة أشهر سوف ينتهى معهد التأمين بمصر من إعداد دبلومته المهنية للتأمين متناهى الصغر الخاصة باللغة العربية؛ تسهيلا على الدارسين وأملا فى نشر هذا المشروع الأهم خلال السنوات القادمة.