«الجايكا» تسعى لتنفيذ أول مجمع للمخلفات الصلبة ببورسعيد

تستعد محافظة بورسعيد لاستقبال وفد هيئة التعاون الدولي الياباني “الجايكا”، للبدء في الخطوات التنفيذية لإقامة أول مجمع للمخلفات الصلبة.

ومن المخطط أن يتضمن برنامج الزيارة لوفد الجايكا عددا من المناطق التي ستشهد خطة التعاون، من خلال تقديم منحة للمحافظة في مجال الارتقاء بمنظومة المخلفات والجمع المنزلي.

ووجه محافظ بورسعيد الأجهزة التتفيذية للتنسيق فيما بينها وعقد مؤتمرا لمناقشة التصور المبدئي لخطة وآليات العمل والتعاون مع الجانب الياباني.

وشدد على أهمية تحديد خطة عمل منظمة ودقيقة تتعلق بمنظومة الجمع المنزلي، وتحديد كافة الاحتياجات اللازمة لإنجاح منظومة الجمع المنزلي، من خلال توفير عمالة متخصصة، ومنظومة فنية و توزيع جيد للعمال على جميع الأحياء والعمارات السكنية.

كما وجه بحصر كافة الإمدادات والاحتياجات اللازمة من المعدات والتجهيزات لمنظومة الجمع المنزلي، والتكلفة اللازمة للمشروع، وتحديد نقاط ارتكاز معينة خاصة بسيارات الجمع المنزلي للتيسير عليهم، وتحقيق النظام خلال سير العمل، فضلا عن التنسيق مع مركز معلومات شبكات المرافق لعرض الافكار والمقترحات التي تضمن افضل ٱلية لتنفيذ الأعمال.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية الدراسة الجيدة ووضع آلية عمل متميزة تحقق الاستغلال الأمثل من التعاون مع وفد الجايكا.

ومن المزمع أن يزور الوفد بحيرة المنزلة، ومصنع تدوير القمامة والمدفن الصحي ومناطق من الأحياء، وذلك للوقوف ميدانيا على خطة التعاون بين المحافظة والجانب الياباني.. لافتا إلى أن المحافظة تسعى لإقامة مصنع متكامل لإعادة التدوير ويساهم في التخلص الآمن من المواد البلاستيكية، والحفاظ على البيئة وبحيرة المنزلة بالتزامن مع جهود الدولة في ملف البيئة، ويعد أول مجمع معالجة للمخلفات الصلبة في مصر.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن بورسعيد كانت نقطة انطلاق لكبرى المشروعات القومية التي شهدتها الدولة لتحقيق خطوات التنمية المستدامة، كما ألقى الضوء على مصنع تدوير القمامة بمحافظة بورسعيد، مؤكدا على دعمه الكامل لسبل التعاون مع الجانب الياباني، مؤكدا على أهمية الاستعداد الجيد من الجهات المختصة بما يحقق أفضل استفادة من التعاون بين المحافظة والجانب الياباني.